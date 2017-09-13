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Dünya

Almanya’da anne ve oğlu bıçaklanarak öldürüldü

Temel Elcivan, Duisburg, 13 Eylül, (DHA)- Almanya'nın  Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Detmold şehrinde yaşayan anne ve oğlunun cesedi 54 yaşındaki komşularının evinde bulundu

13 Eylül 2017 21:12

Temel Elcivan, Duisburg, 13 Eylül, (DHA)- Almanya\'nın  Almanya\'da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Detmold şehrinde yaşayan anne ve oğlunun cesedi 54 yaşındaki komşularının evinde bulundu. Tüyler ürperten cinayet anne Hatice Bayramişe gitmeyince patronunun çalışanını merak etmesiyle ortaya çıktı.

Bir yıldır Almanya’da yaşayan Bulgar Türkü Hatice Bayram  (24) ve oğlu Ahmet Bayram (6) bıçaklanarak öldürüldü. Hafta sonu işlendiği tahmin edilen cinayet, anne Hatice Bayram’ın 6 aydır çalıştığı mobilya mağazasının sahipleri tarafından aranması ile ortaya çıkartıldı. Talihsiz anne ve çocuğun cesedi 54 yaşındaki Alman komşularının evinde bıçaklanmış bir halde bulundu. Ahmet ve annesinin cesetlerinin evinde bulunduğu 54 yaşındaki Alman T.T’nin kaçtığı anlaşıldı, polis bunun üzerine soruşturma başlatarak şüpheliyi aramaya başladı.

Hatice Bayram\'ın patronu Mustafa Yılmaz, Öztürk Gazetesi’ne verdiği röportajında : “Hatice Bayram 6 aydır yanımızda çalışıyor. İşinde gayet başarılı ve mutluydu. 2 gün işe gelmeyince merak ettik. Hem kız kardeşim hem de gençlik dairesinden görevli bir danışmanla evlerine kontrol için gittik. Görevliler kendi evlerinde bulamayınca binada aramaya başladılar. Bodrum katına indiklerinde kan izlerine rastladılar. Kan izleri ekibi aynı apartmanda oturan 54 yaşındaki bir Alman’ın komşunun evine götürdü. Gençlik dairesi görevleri ve polisle beraber açılan Alman komşunun evinde anne Hatice Bayram ve oğlu Ahmet\'in vahşice bıçaklanarak öldürülmüş halde cesetleri bulundu.” ifadelerini kaydetti.

 

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