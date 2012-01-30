-Almanya Yunanistan'a resti çekti NEW YORK (A.A) - 30.01.2012 - Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble, Yunanistan'ı reformlarını hayata geçirmemesi halinde daha fazla para vermeyecekleri yönünde uyardı. Schauble, Wall Street Journal'a verdiği demeçte, Yunanistan'ın daha önce açıkladığı reformları uygulamaya koymaması durumunda Avro Bölgesi'nden daha fazla para alamayacağına dikkati çekti. ''Yunanistan karar vermeli'' diyen Schauble, Avrupa'nın yeni yardım planıyla bu ülkeye destek olmaya hazır olduğunu ancak bunun Yunanistan'ın reformları açıklamakla yetinmeyip uygulamaya koymasına bağlı olduğunu vurguladı. Schauble, yardım miktarı ne olursa olsun problemleri çözemeyeceğine dikkati çekerek, Almanya'nın Yunanistan'ın mali yönetimini Avrupa Birliği'nin (AB) daha yakından takip etmesi önerisine atıfta bulundu ve ''Belki ortaklarımızla birlikte Yunanistan'a bu zorlu görevde daha yakından yardım etme yolları aramalıyız'' dedi. Almanya'nın bu önerisine Yunanistan tarafından şiddetle karşı çıkılırken, bazı AB üyesi ülkeler de öneriye şüpheyle yaklaşıyor.