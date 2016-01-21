Almanya: Süper olduğu kadar seksi mi?



"Futbol basit bir oyun, 90 dakika sürüyor ve sonunda Almanlar kazanıyor." Gary Lineker'in 1990 yılında bildiğini, son Dünya Şampiyonası'nda Brezilya'yı 7:1 mağlup etmesinden bu yana dünyanın geri kalanı da biliyor. Almanya, en azından yeşil sahalarda dünyanın birincisi.

Şimdi bu sayılara ABD'nin bir araştırması da eklendi. Araştırmaya göre, Almanların galibiyet geni futbolla son bulmuyor. Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda tanıtılan "En iyi ülkeler" (Best Countries) adlı araştırmanın sonuçlarına göre, Almanya genel olarak 'süper'. Yeniden birleşme, iki dünya savaşının geride bırakılması ve sosyal piyasa ekonomisinin yürürlüğe konulması; Almanya tüm bu zorlu dönemlerden yüz akıyla çıktı.

Sığınmacı krizi? Sorun değil! Göç söz konusu olduğunda Almanya açık ara farkla en fazla sevilen ülke, bunu yeni nesildeki etnik çeşitlilikte de görmek mümkün. Almanya çok kültürlülük açısından yaşayan bir örnek mi? Almanya'daki 'asimilasyon' ve 'mülteci krizi' tartışmalarına bakıldığında bu oldukça yeni bir yaklaşım.

Alman kültür mirasının önde gelen örnekleri Beethoven ve Kant'ın yanı sıra araştırmanın yazarları Almanya'nın geleneklere bağlılığına da övgüler diziyor. Buna Oktoberfest (Ekim Şenliği) örnek gösteriliyor. Araştırmada Almanya'nın genel başarısı ölçü alınarak, "Dünyanın en iyi ülkesi" değerlendirmesi yapılıyor.

U.S. News & World Report, BAV Consulting ve Pennsylvania Üniversitesi İktisat Fakültesi tarafından ortaklaşa yapılan araştırma 60 ülkeden 16 bin kişinin 75 kategorideki görüşleri alınarak hazırlanmış.

Araştırmanın sonuçlarına göre, Almanlar pek çok konuda ön sıralarda yer alıyor. İlk sırada, ekonomik yenilikler geliyor. Kadınların desteklenmesi, insan haklarına bağlılık, uluslararası topluma entegrasyon gibi konularda da Almanya'ya iyi notlar verilmiş.

Araştırmanın övgüye değer gördüğü noktalardan biri de ülke içinde gelir adaletsizliğinin asgari seviyede olması. Ayrıca Almanya doğrudan yatırımlar, turizm, dış ticaret gibi konularda da rakipsiz görünüyor.

Ama dürüst olmak gerekirse, "En iyi ülke?" Nasıl bir söylem ki bu! Kesin olan tek şey, otobüslerin zamanında geldiği, çöplerin ayrıştırıldığı, herkesin sağlık sigortasının olduğu... Ama "En iyi?" Bu yakıştırma gerçek olmak için çok güzel. Yeniden araştırmaya bakılacak olursa, negatif gerçekçiliğe ilişkin bir iz de bulunuyor. Zira Almanya'nın "kötü" olduğu bir kategori var, o da macera. Bu bölümdeki kriterler, "sıcakkanlılık", "eğlence" ve aman dikkat, "seksilik". Almanya işte bu alanda 45'inci sıraya geriliyor. Demek ki her şeye sahip olmak mümkün değil. "Seksiliği" bu işin profesyonellerine bırakalım, yani Brezilya'ya, onlara tam puan.