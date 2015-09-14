Almanya sınır kontrollerine başlıyor

Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maziere mülteci akınıyla başa çıkabilmek için Avusturya sınırındaki kontrollere geçici olacak başlanacağını duyurdu. Bakan, ev sahibi ülkeyi seçip, diğer AB ülkelerine daha çok şey yapmaları çağrısında bulunamayacağını söyledi.

Alman Başbakan Yardımcısı da önceki gün 13 binden fazla mülteci Münih'e ulaşırken ülkesinin "kapasitesinin sınırında" olduğunu vurguladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya'ya bu yıl 800 bin mülteci ulaşması bekleniyor.

Almanya ve Avusturya arasındaki trenler seferleri de 12 saatliğine askıya alındı.

Thomas de Maziere düzenlediği basın toplantısında "Bu önlemlerin amacı Almanya'ya mülteci akışını kısıtlamak ve ülkeye girişlerin gerektirdiği prosedürlere geri dönecek" dedi.

Bakan ayrıntı vermezken, bu hamle AB ülkelerinde serbest dolaşımı düzenleyen Schengen anlaşmasına prensipte aykırı. Ancak anlaşma sınır denetimlerine geçici olarak geri dönülmesine izin veriyor.

Ege'de mülteci faciası

Birçok mülteci Almanya ya da diğer AB ülkelerinde sığınma hakkı almalarını önleyeceği düşüncesiyle Yunanistan ya da Macaristan gibi ülkelerde kaydolmayı reddediyor.

Çek Cumhuriyeti de Avusturya sınırındaki denetimleri arttıracağını duyurdu.

Dün de Yunan Sahil Güvenlik yetkilileri 100 kadar mültecinin bulunduğu bir teknenin batması sonucu 11'i çocuk en az 34 kişinin Ege Denizi'nde boğulduğunu duyurdu.

Yunanistan'daki BBC Muhabiri Lyse Doucet bunun Ege'de bir defada en çok insanın öldüğü mülteci faciası olduğunu söylüyor.

Bu arada aynı zamanda Ekonomi Bakanı da olan Alman Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ülkesinin yeni gelen mültecilerle "kapasitesinin sınırına" geldiğini belirtti.

Gabriel ayrıca Avrupa, Körfez ülkeleri ve ABD'ye Ortadoğu'daki mülteci kamplarında yaşayan mülteciler için milyarlarca dolar yardım yapmaları çağrısında bulundu.

Mülteci akını Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Macaristan, Avusturya ve Almanya rotasında devam ediyor.

AB Komisyonu geçen hafta 120 bin mültecinin Avrupa geneline zorunlu kotalarla dağıtılmasına kara vermişti. Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ise bu karara karşı çıkıyor.