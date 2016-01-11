Almanya ihracat rekoruna koşuyor



Çin'den kaynaklanan dünya ekonomik konjonktüründeki yavaşlama beklentisi ihracatçı Alman şirketlerine adeta ‘vız' geldi. 2014'ten sonra 2015'te de rekora koşan Almanya kasım ayında ihracatını bir yıl öncenin aynı ayına göre yüzde 7,7 oranında arttırdı. Almanya 2015 yılının ilk 11 ayında 1 trilyon 103 milyar 900 milyon Euro'luk ihracat yaptı. Alman şirketlerinin ihracatı 2014'ün 11 aylık döneminde1 trilyon 123 milyar 700 milyon Euro olmuştu.

Alman Dış Ticaret Odası Başkanı Anton F. Börner ihracatçı şirketlerin yılın son aylarına hızlı girdiğini ve yılın son çeyreğinin başlarındaki yavaşlamayı izleyen canlanmayı Euro'nun dolar karşısında değer kaybetmesine ve Euro Bölgesi'nin ekonomik toparlanmasına borçlu olduklarını söyledi. Avrupa Birliği ülkelerinin Alman mallarına talebi kasım ayında sıçrama yaptı. Euro bölgesine üye olmayan İngiltere'nin Alman malları ithalatı da arttı.

Kasım ayında AB ülkelerine 60,7 milyar Euro'luk Alman malı ihraç edildi. 2014 kasımına göre ortak ülkelere yapılan ihracatta yüzde 9,5'luk artış kaydedildi. Krizdeki Euro Bölgesi ülkeleri de kasım ayında Almanya'dan yüzde 8,8'lik artışla 37,8 milyar Euro'luk ürün satın aldı. Kasım, 2015 yılının önemli ihracat artışının kaydedildiği üçüncü ayı oldu. Ocak ile kasım ayları arasında Almanya'nın toplam ihracatındaki artış yüzde 6,7'yi buldu.

Alman özel sektörü, durgunluk belirtileri gösteren Çin ile arasındaki ekonomik bağımlılığı azaltamadı. Çin öncelikle otomobil ve makine imalatçıları için en önemli pazar sayılıyor. Mayıs ayından itibaren Çin'e yapılan ihracat azalmaya başladı ve daralma ekim ayında iki haneli orana çıktı.

İhracatçının tek endişesi Çin'deki olumsuz gelişme değil. Rusya ve Brezilya gibi genç sanayi ülkelerinde de kriz devam ediyor. Euro Bölgesi'ndeki toparlanmanın bıçak sırtında olduğunu belirten uzmanlara göre ihracatçı Alman şirketleri önemli sorunlarla karşılaşabilir. ING-Diba bankasının baş iktisatçısı Carsten Brzeski ‘ihracatçının rüzgarı karşısına almasının ve başarı öyküsünü devam ettirmekte zorlanmasının' mümkün olduğunu söyledi.

Dış Ticaret Odası Başkanı Börner Çin ve Ortadoğu'nun büyük endişe kaynağı olduğunu belirtti. Börner ‘kriz bölgelerinden yayılan şok dalgalarının Almanya'nın dış ticaretini tehdit eder hale' geldiğini vuruladı.

Almanya 2015 yılının kasım ayında 81,7 milyar Euro'luk ithalat yaptı. Aylık bazdaki artış yüzde 5,3 oldu. Toplam ithalatın 874,8 milyar Euro'yu bulduğu 2015'in ilk on bir ayında ithalat yüzde 4,2 oranında arttı. Kasım ayında Almanya'nın ithalatındaki artış bir ay öncesine göre yüzde 1,6'yı buldu.