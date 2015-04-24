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Dünya
Deutsche Welle

Almanya Cumhurbaşkanı'ndan soykırım nitelemesi

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Berlin'de ilk kez, Osmanlı döneminde 1915 yılında yüz binlerce Ermeni'nin öldürülmesini soykırım olarak nitelendirdi.

24 Nisan 2015 00:24


Berlin Katedrali'nde 1915 yılında öldürülen Ermenilerin anısına düzenlenen ayine katılan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck burada bir konuşma yaptı. Konuşmasında bir Almanya Cumhurbaşkanı olarak ilk kez Birinci Dünya Savaşı sırasında yüz binlerce Ermeni'nin öldürülmesini soykırım olarak niteleyen Gauck, bunda Almanya'nın da sorumluluk taşıdığını söyledi.

Gauck konuşmasında, Alman parlamentosunda Ermenilerin katledilmesinin 100'üncü yılı dolayısıyla yapılacak açıklamaya benzer şekilde "Ermenilerin kaderi, 20’nci yüzyılın korkunç izlerini taşıdığı kitlesel kıyım, etnik temizlik, tehcir ve soykırımlar tarihine örnek teşkil etmektedir" ifadesini kullandı.

Gauck ayrıca "Bu bağlamda Almanya'nın da Ermenilere uygulanan soykırımda sorumluluğu -hatta yeri geldiğinde suçu- olup olmadığının araştırılması bizim için zorlu ama kaçınılmaz bir sorumluluktur" açıklamasını yaptı.

Konuşmasında, "Bugün yaşayan kimseyi suçlu koltuğuna oturtmak gibi bir niyetimiz olmadığının da altını çizmek isterim" diyen Almanya Cumhurbaşkanı, "Kimsenin gerçeklerden korkmasına gerek yok. Bizi birbirimizden ayırmış olan ve ayıran şeyleri ancak birlikte aşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Alman hükümeti, 24 Nisan'da 1915 olaylarının 100'üncü yılı dolayısıyla yapılacak açıklamada Türkiye ile olan ilişkiler göz önünde bulundurularak soykırım ifadesinin kullanılmamasını planlıyordu. Ancak metin taslağında soykırım ifadesine yer verilmemesi koalisyonu oluşturan partiler içinde ve muhalefette tepkiye neden olmuş, bunun ardından hazırlanan son metin taslağında, yapılacak açıklamada soykırım ifadesine yer verilmesine karar verilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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