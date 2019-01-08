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Ekonomi

Almanya aylık sanayi üretimi Kasım'da yüzde 1.9 düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – Almanya sanayi üretimi Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 1

08 Ocak 2019 15:25

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – Almanya sanayi üretimi Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 1.9 düştü.
Almanya Federal İstatistik Ofisi Destatis verilerine göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de yıllık bazda Kasım’da yüzde 4.7 geriledi.
Enerji ve inşaat sektörleri dışında Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisinde üretim Ekim ayına göre Kasım’da yüzde 1.8 düşerken, söz konusu üretim Kasım’da;
       - sermaye mallarında yüzde 1.8,
       - ara mallarda yüzde 1.0
       - tüketici mallarında yüzde 4.1 düştü.
Almanya’da ayrıca Kasım’da, enerji üretimi yüzde 3.1 ve inşaat üretimi de yüzde 1.7 geriledi.

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