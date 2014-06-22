Almanya 1 puanı Klose ile kurtardı



FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası G grubu maçında Almanya, Gana karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşadı. ‘Panzerler' Fortaleza'daki Estadio Castelao'da Gana ile 2-2 berebare kalarak ikinci grup maçında ilk puan kayıplarını yaşadı. 59 bin 621 kişinin izlediği maçta Almanya 1 puanı oyuna girdikten iki dakika sonra takımına beraberliği getiren tecrübeli yıldızı Miroslav Klose ile kurtardı.

Alman millilerin gollerini Mario Götze (51.) ve Miroslav Klose (71.) atarken Gana, Andre Ayew (54.) ve Asamoah Gyan'ın (63.) golleriyle sonuca gitti.

Goller ikinci yarıda geldi

Almanya'nın pozisyona girmekte zorlandığı, Gana'nın ise uzaktan şutlarla gol aradığı ilk yarı, golsüz son erdi. Buna karşın ikinci devre ilk yarının aksine son derece tempolu ve gollü geçti. 51'inci dakikada Thomas Müller'in ortasını, kale alanı önünden yaptığı vuruşla ağlara gönderen Mario Götze, Almanya'yı 1-0 öne geçirdi.

Ancak Gana bu gole yanıt vermekte gecikmedi. 54'üncü dakikada Harrison Afful'un sağ kanattan penaltı noktasına ortaladığı topa iyi yükselen Andre Ayew'in kafa vuruşu, kaleci Neuer'in uzanamayacağı köşeye gitti ve Gana 1-1'lik beraberliği sağladı.

Gana, Almanlara bir şok daha yaşatarak 63 dakikada öne geçti. Orta alanda Philipp Lahm'ın hatasında topu kapan Sulley Muntari, ceza alanında topu Asamoah Gyan ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan golcü futbolcu, sert bir vuruşla topu Neuer'in sağından ağlarla buluşturdu ve Gana 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Miroslav Klose, oyuna girdikten iki dakika sonra skora denge getirdi. 71'inci dakikada Toni Kroos'un sol kanattan kullandığı kornerde, kafa vuruşunu yapan Höwedes'in topunu arka direkte tamamlayan Miroslav Klose, durumu 2-2 yaptı ve maçın skorunu belirledi.

Klose rekora ortak oldu

Almanya'nın ilk golünü atan Mario Götze, maçın adamı seçildi. 69'ncu dakikada dahil oluduğu maçta 2 dakika sonra takımına beraberlik golünü kazandıran Miroslav Klose ise bir rekora ortak oldu. Klose Gana karşısındaki golüyle dünya kupalarında attığı gol sayısını 15'e yükselterek Brezilyalı Ronaldo ile gol sayısını eşitledi. 36 yaşındaki tecrübeli yıldız Almanya'nın son grup maçında ya da gruptan çıkarsa diğer turlarda gol atması halinde rekora tek başına sahip olacak.

Almanya'ya 1 puan yetecek

Puanını 4'e yükselten Almanya G grubunda liderliğini devam ettirdi. Gana da gruptaki ilk puanını aldı. Almanya 26 Haziran'daki son grup maçında Alman teknik adam Jürgen Klinsmann'ın çalıştırdığı ABD ile karşılaşacak. Almanya'nın gruptan çıkabilmek için ABD karşısında alacağı bir beraberlik yetecek. Aynı gün Gana'nın rakibi Portekiz olacak.