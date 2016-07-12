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Dünya
Deutsche Welle

Almanlar en çok neden korkuyor?

Göç, terör veya radikalleşme ... Almanları 2016 yılında en çok neler korkutuyor? İşte anket sonuçları:

12 Temmuz 2016 16:21


R+V sigorta şirketi tarafından 2 bin 400 kişinin görüşleri hazırlanarak yapılan bir anket Almanların 2016 yılındaki en büyük korkularını ortaya koydu.

"Almanların Korkuları" adlı araştırmayı hazırlayan uzmanlar, bu yıl 25'inci kez yapılan araştırmanın Almanların 2016 yılındaki korkularında diğer yıllara kıyasla yoğunluk ve öncelik bakımından büyük değişiklikler olduğunu gözler önüne serdi. Şirketin araştırma bölümü başkanı Brigitte Römstedt, "Daha önce hiçbir yılda Almanların korkuları 2016'daki kadar hızlı büyümedi" dedi. Uzmanlar, 2016'nın 'korku yılı' olduğuna dikkat çekti.

Terör listenin başında

Araştırmaya göre, Almanların en büyük korkusu terör. 1992 yılından bu yana yapılan araştırmada terör ilk kez listenin başında yer aldı.

10 maddelik listenin ikinci sırasında ise siyasi radikalleşme yer alıyor. Bunu Almanya'ya yabancıların taşınmasıyla oluşan gerginliklerden duyulan korku ve Alman mercilerinin mülteciler nedeniyle karşı karşıya kaldığı zorluklar izliyor. Beşinci sırada ise siyasilerin yıpranması ve AB borç krizinin bireylere maliyeti bulunuyor. Listenin geri kalanında ise yaşlılık, bakım, hastalık gibi kişisel endişeler yer alıyor.

Geçen yıl yapılan araştırmada Almanların en büyük korkusunun AB'nin içinde bulunduğu borç krizi olmuştu. Bunu doğal afetler ve terörizm izledi. 2014 yılında ise Almanlar ciddi bir korkuları olmadığını, en önemli korkularının para, sağlık, çevre gibi konular hakkındaki endişeleri olduğunu dile getirmişti.

BÖ/HS (dpa, Reuters)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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