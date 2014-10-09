T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Alman tarihinde bir mihenk taşı: 9 Ekim 1989

9 Ekim 1989’da Leipzig’de DDR yönetimine karşı ‘Halk Biziz’ sloganlarıyla düzenlenen Pazartesi Mitingi, iki Almanya’nın birleşmesine giden süreci başlatmıştı. DW Genel Yayın Yönetmeni Alexander Kudascheff’in yorumu…

09 Ekim 2014 18:09


9 Ekim 1989 Alman, Avrupa özgürlük tarihi için çok önemli bir gün. 70 bin kişi, 9 Ekim 1989 pazartesi günü Leipzig'de Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin o dönemdeki devlet partisi Almanya Sosyalist Birlik Partisi'ne (SED) karşı protestolar düzenledi. Komünist iktidar sahiplerine karşı, “Biz halkız” sloganları atıldı. Alttakilerin, üsttekilere karşı, yani Politbüro ve Parti Merkez Komitesi'ndeki halkın ne istediğini bilmeyen, zengin bürokratlara karşı kitlesel bir ayaklanmaydı. Halkın en temel isteği özgürlüktü oysa. Hayatta özgürlük, toplumda özgürlük ama bunların yanı sıra seyahat özgürlüğü ve daha da önemlisi, ülke dışına çıkma özgürlüğü. Zira bazıları her gün daha da gür çıkan bir sesle DDR yönetimine karşı sokaklara dökülürken, on binlerce kişi de illegal yollardan ülkeyi terk ediyordu.

Mihenk taşı

9 Ekim, Alman 1989 özgürlük tarihinin mihenk taşıydı. 70 bin kişinin DDR rejimine ‘Hayır!' deme cesaretini gösterdiği gündü. Berlin Duvarı'nın yıkılmasına kadar uzanan dört haftalık barışçıl protesto sürecinin ilk günüydü. Almanların, komünizme, tek parti rejimine, diktatörlüğe, Moskova'nın üstünlük kurma gayesine karşı çıkan Orta, -Doğu Avrupa hakları ile dayanışma gösterdiği, hatta onlara öncülük ettiği bir gündü. Polonya'nın bağımsız Solidarnosc sendikası ile 80'li yıllarda başlattığı ve Polonyalı Papa 2. Paul'ün de ruhani olarak eşlik ettiği süreç, dört hafta içerisinde Doğu Almanya'da olduğu gibi, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan'da doruk noktansa ulaştı. Halk, varlığını ortaya koydu ve komünist diktatörler iç patlama yaşadı.

9 Ekim'den iki gün önce DDR, askeri törenlerle 40'ıncı kuruluş yıldönümünü kutlamıştı. Ancak, partinin ve devletin önde gelenleri değişim arzusunu, zamanın işaretlerini görmezden geldi. 9 Ekim'de Doğu Almanyalılar, tarih yazmaya başladı. Dört barışçıl hafta boyunca, her gün protestolara bir yenisi eklendi. Bu sürecin sonunda Almanya'nın ve Avrupa'nın bölünmüşlüğü sona erdi. 9 Ekim Alman özgürlük tarihinin başlangıcı ve 9 Kasım'a, Berlin Duvarı'nın yıkılmasına giden sürecin de mihenk taşı oldu. Doğu Almanyalıların, Leipziglilerin gurur duyabileceği bir gün o gün. Halkın, diktatörden korkmayı bıraktığı gün…

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

EkimLeipzig DDRBizizPazartesi MitingiAlmanyaGenel Yayın Yönetmeni Alexander KudascheffAlman AvrupaLeipzig Demokratik Almanya CumhuriyetiAlmanya Sosyalist Birlik PartisiPolitbüroParti Merkez KomitesiDDREkim AlmanDuvarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24