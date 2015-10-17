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Dünya
Deutsche Welle

Alman siyasetçiye bıçaklı saldırı

Köln büyükşehir belediye başkanı adayı Henriette Reker, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

17 Ekim 2015 15:59


Köln büyükşehir belediye başkanlığı için yarın yapılacak seçimin adaylarından Henriette Reker, Köln'deki bir seçim standında bu sabah saldırıya uğradı.

30 – 40 yaşlarındaki saldırgan Reker'i bıçakla yaraladı. Çevrede bulunan 5 kişiyi de yaralayan saldırgan yakalandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Hastanede tedavi altına alınan 58 yaşındaki Henriette Reker'in sağlık durumu hakkında farklı açıklamalar yapıldı.

"Rheinische Post" gazetesi, Hırıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi yetkilisi Bernd Petelkau'ya dayandırdığı haberinde, Reker'in karnından bıçaklandığını, durumunun ağır olduğunu bildirdi. "Kölner Stadtanzeiger" gazetesi ise Henriette Reker'in boynundan yaralandığını duyurdu.

"Rheinische Post"un haberinde, saldırganın siyasetçiye saldırdıktan sonra, "Yapmak zorundaydım. Hepinizi koruyorum" sözlerini kullandığı belirtildi.

Bağımsız Henriette Reker, Köln büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde CDU, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) tarafından destekleniyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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