Alman şirketleri Rusya'da kan kaybediyor



Alman birleşik borsa endeksi DAX'ta yer alan büyük holdinglerin Rusya ile olan iş bağlantıları gerilemeye devam ediyor. EAC danışma şirketinin yaptığı ankete göre 30 DAX şirketinin Rusya pazarındaki satış hâsılatı 15 milyar euroya geriledi. İki yıl önce borsaya kayıtlı büyük Alman şirketleri Rusya'ya 22 milyar euro değerinde mal ve hizmet ihraç etmişti.

EAC ortaklarından Dietmar Kusch, petrol fiyatındaki düşüşün Rusya'yı ekonomik krize sürüklediğini söyledi. Kusch, Ruble'nin devalüe edilmesi, iş beklentilerinin düşmesi, Ukrayna krizi nedeniyle Batı tarafından başlatılan yaptırımlar, düşük ücret ve gerileyen yatırımlar gibi faktörlerin de Alman şirketlerine daha az sipariş verilmesinde rol oynadığını belirtti.

Sanayileşme yolundaki ülkeler üzerinde uzmanlaşan danışmanlık şirketi EAC Rusya ile ticaretin 2016'da da durgun geçeceğini, 2017 yılından itibaren ise ‘yatay düzelme' görüleceğini tahmin ediyor.

Rusya'da faaliyet gösteren şirketler

Rusya'da 2014 yılında en fazla ciro yapan DAX holdinglerinin başında Volkswagen, Daimler ve BMW gibi otomotivcilik şirketleri geliyor. Siemens, enerji devi EON ve BASF kimyacılık da Rusya'da başarılı olan Alman kuruluşları arasında yer aldı. Alman şirketlerinin Rusya'daki satış hasılatı gibi kârları da azalarak yüzde 7'den yüzde 4'e geriledi. Mal ve hizmetlerini Rusya'da üretip pazarlayan Henkel, Alman posta şirketi Deutsche Post ve EON kâr marjını koruyabildi. Adidas ve Henkel satış hasılatının yüzde 7'sini Rusya'da yaratıyor.

EAC danışmanlık şirketinin Rusya raporunda, katma değerin önemli bölümünü dış pazarlarda yaratan şirketlerin krizden daha az etkilendiği, ithal ikamesi için yürütülen devlet politikası ile Ruble'nin devalüe edilmesinin de ‘yerinde üretenlere' yaradığı belirtiliyor. Alman şirketlerinin Rusya'daki üretim kapasitelerini Bağımsız Devletler Topluluğu (GUS) dışındaki ülkelere ihracat yapmak amacıyla kullanmaya başlamış olması da Rusya pazarındaki durgunluğun telafisine katkıda bulunuyor.