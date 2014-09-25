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Dünya
Deutsche Welle

Alman rehineler için endişe artıyor

Cezayir'de Fransız rehinenin öldürülmesinin ardından Almanya'da da Filipinler'de kaçırılan iki Alman vatandaşı için duyulan kaygı büyüyor.

25 Eylül 2014 23:00


Alman hükümeti, Filipinler'de radikal Ebu Seyyaf örgütü tarafından kaçırılan iki Alman vatandaşının kurtarılması için girişimlerini sürdürüyor.

Ancak Alman hükümeti, örgütün siyasi taleplerini yerine getirmeyeceğini belirterek IŞİD ile mücadeleye destek vermeye devam edeceğini açıkladı.

Alman hükümeti, rehinelerin kurtarılması için Filipin hükümeti ile de temas halinde. Başkent Manila'da Alman rehinelerle ilgili bir açıklama yapan Filipinler Savunma Bakanı Voltaire Gazmin de örgütle pazarlık yapmayacaklarının altını çizdi.

Filipinli güvenlik güçlerinin rehineleri kurtarmak için operasyon hazırlığında oldukları ifade ediliyor. Örgütün bir suç çetesi olduğunu belirten Filipinli yetkililere göre, örgüt IŞİD'e destek verdiğini söyleyerek dikkati bu yöne çevirmek ve böylece fidye miktarını artırmak istiyor.

İnternet üzerinden bir video yayınlayan örgüt militanları, Almanya'nın IŞİD ile mücadeleye destek vermekten vazgeçmesini ve 10 Ekim'e kadar da kendilerine 4 milyon 300 bin euro fidye ödenmesini talep etmişti.

Yelken yapmak için Filipinlere giden biri 71, diğeri 55 yaşındaki iki Alman geçen nisan ayında kaçırılmıştı. Rehinelerin Sulu vilayetinin güneyindeki Jolo adasında tutuldukları sanılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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