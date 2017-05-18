Alman istihdam piyasasında bahar havası

Alman istihdam piyasası rekordan rekora koşuyor. İki Alman devletinin birleşmesinden bu yana ekonomik bakımdan faal nüfus 43 milyon 700 bine çıktı. Alman İstihdam ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'nün (IAB) verilerine göre, istihdamdaki rekor artışa rağmen 1 milyon 64 bin işe uygun eleman bulunamıyor. Federal İş Kurumu'nun araştırma enstitüsü bu verilere, bütün ekonomik branşlardan 8 bine yakın işletmeden aldığı bilgiler sonucunda ulaştığını açıkladı.

Ekonomik canlanmanın meyveleri

Enstitünün iktisat uzmanı Alexander Kubis işgücü talebindeki patlamanın tesadüfi olmadığını ve dünya ekonomisindeki canlanma ile iç talepteki artışın ülke ekonomisini kanatlandırdığını söylüyor. Hızlı istihdam artışıyla birlikte açık işler de artıyor. Aynı zamanda boşalan işlere de yeni eleman bulunması gerekiyor. İstatistiklere göre 3 milyon kişinin iş aradığı Almanya'da nasıl oluyor da 1 milyon işe uygun eleman bulunamıyor? Mesleki eğitimde de aynı durum söz konusu. Resmi istatistikler orta öğretimden sonra meslek öğrenmek isteyen her gencin eğitim yeri bulamadığını gösterirken; Almanya Eğitim Bakanı Johanna Wanka, gençlerin ilgisini çekebilecek mesleki eğitim yeri bulma şansının hiç şimdiki kadar fazla olmadığını açıklamıştı.

İstihdam piyasasındaki değişim

İlk bakışta çelişkili gibi görünen durumu Alexander Kubis istihdam piyasası açısından şöyle değerlendiriyor: "Son yıllarda istihdam piyasası köklü değişiklik geçirdi. Şimdiye kadar piyasa işveren ağırlıklıydı, yani işletmeler birçok iş arayan arasından eleman seçebiliyordu. Ama artık artan iş arzına talep gösterenlerin sayısı azalıyor. İş arayanlar ve çıraklık yapacak olanlar kendilerine sunulan meslekler arasından beğendiklerini seçebiliyorlar." Federal Eğitim Bakanı Wanka çalışma hayatına geçişle ilgili ‘uygunluk probleminden' söz ediyor ve açık mesleki eğitim yerlerinin gençlerin mesleki gelecekleriyle ilgili beklentilerine uymadığını söylüyor.

Uzman işgücü açığı var mı?

Alman şirketleri yıllardır kalifiye eleman sıkıntısından söz ediyor. Bu görüşe katılmayan istihdam araştırmacısı Kubis ise 100 boş işe 260 işsizin düştüğünü, Almanya genelinde uzman işgücü açığından söz edilemeyeceğini ve darboğazların sadece bazı bölgelerde ve meslek gruplarında ortaya çıktığını söylüyor.

Öncelikle tarımcılık ve ormancılıkta işgücü sıkıntısı çekilmiyor. Diğer sektör ve branşlarda ise eleman ihtiyacı oldukça fazla. Lojistik ve depoculuk branşları dışında, inşaatçılık ve hizmetler sektörünün bakıcılık gibi iş kollarında da işgücü talebi tam olarak karşılanamıyor. İşletmelerin eleman bulup bu kişiyi işe yerleştirene kadar geçen süre de uzuyor.

İyi eğitim almış olmak şart

Mesleki eğitimin kalitesi iş bulmada giderek daha önemli rol oynuyor. Akademik olmayan meslek gruplarında nitelik daha fazla aranıyor. Açık işlerin yüzde 64'ünde başvuranlardan mesleki eğitim karnesi isteniyor. Yüksek öğrenimi tamamlamış olmak ise eleman aranan işlerin yüzde 16'sında gerekiyor.

Mesleki eğitimi iyi notla tamamlayabilmek için okul karnesinin de iyi olması şart. Kendi tesislerinde mesleki eğitim veren işletme sayısının azalmakta oluşu önemli bir sorun oluşturuyor.

‘Gazete ve internet ilanları yetersiz kalıyor'

Almanya'da 3 milyon işsiz, 1 milyon da açık iş bulunuyor. Ekonomist Kubis bu rakamların çelişki gibi algılanamayacağını ve Alman istihdam piyasasının sağlıklı olduğunu söylüyor. Bazı işlerde uygun eleman bulmakta gecikilmesinin önemli bir faktör olduğunu ise o da kabul ediyor. Almanya'da iş bulmanın yolu uzmanlaşmadan geçiyor. "İşverene de cazip çalışma şartları sunabilmek düşüyor” diyen Kubis, "iş ve eleman aranırken klasik yöntemlerin dışına çıkabilmenin" önemine de işaret ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Dirk Kaufmann