Alman istihbaratı AfD'yi şimdilik izlemeyecek

Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi Saksonya-Anhalt Eyalet Teşkilatı Başkanı Andre Poggenburg'un Türklerle ilgili sarf ettiği "kimyon tacirliği yapan deve güdücüleri" sözleri yeni bir boyut kazandı. Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Saksonya-Anhalt eyalet meclis grubu başkan vekili Andreas Steppuhn, AfD'nin parti olarak Alman iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlemeye alınması talebinde bulundu. Benzer talepler Alman meclisindeki SPD meclis grubu sıralarından da yükseldi.

Cuma günü Magdeburg'da açıklamalarda bulunan Steppuhn, Poggenburg'un ifadelerinin "demokrasinin temel ilkelerine açık bir saldırı" olduğunu söyledi. Steppuhn, söz konusu ifadeleri "aşırı sağcı, ırkçı ve insanlık dışı" olarak niteledi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı ise partinin resmi olarak izlemeye alınması için henüz yeterli şartların bulunmadığını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada partinin şu an için aşırı sağcı hedefler güttüğüne dair yeterli bulgular olmadığı belirtilerek, "aşırı sağcıların partide etkili olduğu ya da partiyi kontrol altına aldığı" gözleminin oluşmadığı kaydedildi.

Açıklamada iç istihbarat biriminin özgürlükçü ve demokratik temel düzen için bir tehlike söz konusu olup olmadığını değerlendirmekle görevli olduğu belirtilerek, politikacıların sarf ettiği her "radikal" ya da "uç" demecin bu kapsama girmeyeceği bildirildi.

Partisinden Poggenburg'a uyarı

AfD yönetim kurulunun Cuma günü Andre Poggenburg'a uyarıda bulunduğu bildirildi. Parti sözcüsü Christian Lüth konuyla ilgili açıklamasında, uyarı kararının oy birliğiyle alındığını söyledi. AfD'nin parti tüzüğünde parti yönetiminin "parti tüzüğü ya da temel ilkelerini ihlal eden bir parti üyesine" uyarıda bulunabileceği ve "kusurlu davranış ya da bir benzerinin tekrar edilmesinin yasal yaptırımları olabileceği" ibareleri bulunuyor.

Almanya Türk Toplumu da Cuma günü, Poggenburg hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması çerçevesinde hukuki süreç başlattıklarını duyurdu. Dresden Başsavcılığı da bir suç duyurusu üzerine Poggenburg'un ifadeleriyle ilgili inceleme başlatmıştı.

Özdemir: Mecliste Naziler var

Yeşiller partisi eski eş başkanı Cem Özdemir, Cuma günü Heilbronner Stimme gazetesine yaptığı açıklamada "Mecliste Naziler var" ifadesini kullanarak, ırkçılık düzeyi farklılıklar gösterse de bugün hala AfD bünyesinde aktif siyaset yapan herkesin "Alman cumhuriyetine dünya çapında büyük bir itibar getiren her şeyin düşmanı" olduğunu söyledi. Partinin meclis grup başkanı Katrin Göring-Eckardt da kin ve düşmanlığa tahrikin düşünce özgürlüğü kapsamına girmediğini vurgulamıştı.

Poggenburg'un sözlerine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de sert tepki göstermişti. Steinmeier, "Burada gördüğüm şey, üsluplarında ölçüsüzlüğü, tutumlarında saygısızlık ve nefreti kendilerine strateji devşiren politikacıların bulunduğudur" demiş ve "parlamento ve hükümetlere seçilerek siyasi sorumluluk üstlenen kişilerin rol model olduklarının bilincinde olması ve buna uygun davranmasını umduğunu" söylemişti.

Adalet Bakanı Heiko Maas da "İnsanlara etnik kökenlerinden ötürü ayrımcılık yapanlar ırkçılıkla suçlanmaya hazır olmalı" demişti. Saksonya-Anhalt Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer de Poggenburg'un sözlerini "aşağılayıcı" diye nitelendirerek, "AfD'nin gerçek yüzünü her geçen gün biraz daha gösterdiğini" söylemişti.

"Abartılı siyasi hiciv" savunması

Andre Poggenburg, Almanya çapında büyük tepkilere neden olan ifadeleri Çarşamba günü AfD'lilere yaptığı bir konuşmada sarf etmiş, Almanya'da Yurt Bakanlığı kurulmasını eleştiren Almanya Türk Toplumu derneğini hedef almıştı. Poggenburg, "Bir buçuk milyon Ermeni'ye soykırım uygulayan ve hala sorumluluk üstlenmeyen bu kimyon tacirleri bize vatan ve tarih dersi vermeye mi kalkıyor? Akıllarını kaçırmışlar herhalde. Bu deve güdücüler ait oldukları yere çekip gitsinler" demişti.

Gelen tepkiler üzerine Andre Poggenburg, sarf ettiği sözlerin "abartılı bir siyasi hiciv" niteliğinde olduğunu söylemiş ve amacının başka milletleri doğrudan aşağılamak olmadığını savunmuştu. Poggenburg, "sözlerinin bir halk grubu olarak Türklerle ilgili olmadığını, Türk Toplumu derneğinin Yurt Bakanlığı planlarına yönelik yersiz eleştirisini hedef alan sert bir tepki olduğunu" söylemişti.

dpa,epd,AFP/BÜ,BK

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