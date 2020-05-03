Uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu ölen Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, "Keşke o uçağa binmeseydik" dedi.

Karantina günlerini eşi ve kızı Narin ile geçirdiğini söyleyen Ali Sunal, Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın "Bu süreçte babanın filmlerini izliyor musun?" sorusuna, “Kaybettiğimizden beri izleyemiyorum, kızımla inşallah” diye yanıt verdi.

Kemal Sunal'ın ölümüyle ilgili de konuşan Sunal, "Hayatımda keşke demeyi hiç sevmem hatta kimsenin bu şekilde yaşamasını da istemem ama bazen 'keşke o uçağa binmeseydik' diyorum. Ama bununla yaşamam mümkün değil. O zaman kızıma karşı bu kadar güler yüzlü olamam böyle bir lüksüm yok" dedi.

Uçak fobisi olduğu bilinen ve hayatında daha önce hiç uçağa binmeyen Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimleri için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.