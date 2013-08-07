Ali İsmail Korkmaz'ın görüntülerini fırıncı silmiş

Eskişehir'deki Gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili davada 'silinen' görüntüleri jandarma kurtardı. 4 kişi için 'kasten adam öldürmek' suçlamasıyla tutuklama istendi.

Eskişehir’de üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın bir grup polis ve sivil kişiler tarafından coplar ve sopalarla dövülmesinin ardından ölümüne ilişkin soruşturmada dört kişi tutuklanmaları için mahkemeye sevk edildi. Ali İsmail Korkmaz’ı kasten öldürdükleri iddiasıyla tutuklamaya sevk edilen polisin, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli M.S. olduğu, sivil kişilerden İ.K.’nın Harman Ekmek Fırını’nın sahibi, diğer iki kişinin de İ.K.’nin akrabası olduğu öğrenildi. Suçlama ise, 'kasten adam öldürmek'...

Korkmaz'ın dövülme anına ilişkin silinmeye çalışılan görüntüler ise Jandarma Kriminal Birimi tarafından kurtarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Dairesi’nin raporuna göre; Ali İsmail Korkmaz’ın dövüldüğü anı gösteren Harman Ekmek Fırını’na ait güvenlik kamerası kayıtlarının, fırın sahibi İ.K. ve adamları tarafından 6 Haziran’da iki kez silindiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine yapılan tespit sonrası olaya ilişkin 4'ü kamu görevlisi 8 kişi gözaltına alındı. 3 sivil ve bir polisin tutuklanması istenirken, kamu görevlilerinden 3'ü, sivil vatandaşlardan ise biri jandarmada gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce silindikleri iddia edilen üç güvenlik kamerasından biri olan, Harman Ekmek Fırını’ndaki kamera kayıtları, jandarma tarafından açıldı. Görüntüleri izleyen savcılık, Harman Fırını’nı işleten İ.K., R.K. ve M.V. ile fırında görülen 'M.' adlı bir polisi Odunpazarı Jandarma Komutanlığı’nda ifadelerini aldıktan sonra tutuklanmaları için mahkemeye sevk etti. Olay kapsamında ilk şüpheli olarak ifadesi alınan fırıncı İ.K., hakkındaki suçlamaları reddetmiş fakat daha sonra sivillerin elindeki meşe odununun fırından alındığı ileri sürülmüştü.

'Bir kişi aranıyor'

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Çetingül olaya ilişkin, "Kentteki Gezi Parkı eylemleri sırasında eli sopalı kişilerle dövülerek öldürüldüğü ileri sürülen üniversiteli Ali İsmail Korkmaz olayına ilişkin dün geceden itibaren ölümüyle ilgili toplam 8 kişi gözaltına alındı. Jandarmada ifadeleri alındı. Bu şahısların 4'ü kamu görevlisi, 4 sivildi. Bu kamu görevlilerinden birisi tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Sivil şahıslardan 3'ü de tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili bir kişi aranıyor" dedi.