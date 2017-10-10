T24 LogoT24 Logo
Spor

Ali Dürüst: "Mücadeleye devam edeceğiz ve görevimizin başındayız"

Ali Dürüst: "Mücadeleye devam edeceğiz ve görevimizin başındayız" Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul-DHA Türkiye'nin Dünya Kupası'na gidememesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanadından ilk kez resmi bir açıklama geldi

10 Ekim 2017 18:24

Ali Dürüst: \"Mücadeleye devam edeceğiz ve görevimizin başındayız\"

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul-DHA

Türkiye\'nin Dünya Kupası\'na gidememesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kanadından ilk kez resmi bir açıklama geldi.
TFF Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Ali Dürüst DHA\'ya verdiği bilgilerde önemli görevleri olduğunu ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Ali Dürüst, \"Biz görevimizin başındayız. Milli takım tabii ki hepimizi üzdü ancak bizim tek görevimiz A milli futbol takımı değil. Önemli projelerimiz ve önemli görevlerimiz var. Mücadeleye devam edeceğiz. Tenkitler de olacak tabi doğal olarak ve bunlardan ders alacağız. Yüzlerce, binlerce maç oynanıyor, dediğim gibi sadece maçlar değil, \'Türkiye Futbol Oynuyor\' gibi bir projemiz var ki bu sadece bir tanesi. O projeler ve görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz\" şeklinde konuştu.
Öte yandan Ali Dürüst, DHA\'ya yaptığı açıklamada Başkan Yıldırım Demirören\'in istifa etmeyi düşündüğüne dair hiç bir duyum almadığını ve sürekli yanında olan kişilerden biri olarak böyle bir şey hissetmediğini de sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali DürüstDEMİRKIRDIDünya KupasıTürkiye Futbol Federasyonu TFFTFF BaşkanvekiliKuruluAli Dürüst DHAMilliMücadeleyeTenkitlerYüzlerceFutbol OynuyorBaşkan Yıldırım Demirören

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24