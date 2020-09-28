Ali Babacan'dan HDP'ye telefon

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı telefonla arayarak gözaltına alınan siyasetçiler hakkında bilgi aldı.

DEVA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Babacan'ın Sancar’ı telefonla arayarak, gözaltılar ve gözaltında yaşanan sağlık sorunları hakkında bilgi aldığı belirtildi.



Açıklamanın tamamı şöyle:



"Genel Başkanımız Sn. Ali Babacan, HDP Genel Başkanı Sn. Mithat Sancar’ı telefonla arayarak, yapılan gözaltı işlemleri ve gözaltında yaşanan sağlık sorunları hakkında bilgi almıştır.

Genel Başkanımız, geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu ve benzeri soruşturmaların ve soruşturmaya ilişkin usul işlemlerinin siyasi etkiden uzak, hukuk devleti kurallarına uygun bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştır."