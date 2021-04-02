Alexander McQueen kürke veda etti

Dünyaca ünlü İngiliz moda devi Alexander McQueen, hayvan haklarını savunan Humane Society kuruluşunun kampanyalarında çalıştıktan sonra tasarımlarında gerçek kürkü kullanmayı bırakan en son marka oldu.

Alexander McQueen’in Balenciaga, Burberry, Stella McCartney, Armani, Prada, Chanel, Versace ve Michael Kors gibi uluslararası markaların da kürkü bırakmasının ardından benzer bir karar aldığı duyuruldu.

NTV'nin haberine göre; Humane Society, İngiltere’de kürk satışlarını sona erdirmek için Kürksüz Britanya kampanyasında 10 yıldır Alexander McQueen, Gucci ve Balenciaga gibi ünlü markaların sahibi olan Kerring şirketiyle çalıştıklarını bildirerek söz konusu kararı memnuniyetle karşıladı.



Humane Society’nin CEO’su Kitty Block, "Alexander McQueen gibi büyük bir moda markasının gerçek kürkü bırakması, kürkün modern bir toplumda yeri olmadığına dair net bir mesaj veriyor" dedi.

Anketlerin İngilizlerin yüzde 80’inin kürk kullanan markaları acımasız, modası geçmiş veya etik olmayan kelimeleriyle ilişkilendirdiğini gösterdiğini belirten Block, bu nedenle kürkün reklam açısından batmakta olan bir gemi olduğunu söyledi.