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Alex, 'Survivor'a katılacak' iddiasını yalanladı

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Alex de Souza, Twitter hesabından bugün hakkında çıkan haberler hakkında açıklama yaptı

04 Mayıs 2015 01:58

Brezilyalı futbol efsanesi, yakın arkadaşı Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu televizyonda yayınlanan Survivor programında yarışacağı iddiasını yalanladı.

Futbolu bıraktıktan sonra belgesel çekimi için Türkiye'ye gelen Alex De Souza'nın, Survivor için Türkiye'ye geldiği iddia edilmişti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Brezilyalı yıldızın Şükrü Saracoğlu Stadı'na ve tesislere girmesine izin vermemiş, Alex De Souza Yıldırım'a "kendisinden insanlık adına fazla bir şey öğrenmedim" diyerek yanıt vermişti.

 

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