Serhat Albayrak'ın CEO'su olduğu Daily Sabah, Soylu'nun "baştan savma sokağa çıkma ilanı" sebebiyle istifa ettiğini duyurdu!

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak'ın CEO'su olduğu Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Sabah gazetesinin İngilizce yayın organı Daily Sabah, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "baştan savma sokağa çıkma ilanı" sonrası istifa ettiğini yazdı.

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Daily Sabah, iki günlük sokağa çıkma kararının ilan şeklini "botched" (İng: baştan savma, şişirme, acemice) olarak nitelendirdi.

Soylu'nun Twitter'dan yaptığı istifa açıklamasını duyuran Daily Sabah'ın 'Son Dakika' görselli paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 250 bin kişinin dükkanları ve fırınları doldurduğu Cuma gecesi yaptığı baştan savma sokağa çıkma yasağı ilânı sebebiyle istifa etti"

Gazetenin paylaşımına gelen tepkilerin ardından Daily Sabah genel yayın yönetmeni İbrahim Altay, "Zorunlu açıklama" başlıklı bir tweet atarak, "Daily Sabah’ın aşağıdaki haberi herhangi bir yorum içermemekte, bütünüyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendi açıkladığı istifa gerekçesine dayanmaktadır. Linke tıklayıp haberi okursanız DS’in yalnızca olanları olduğu gibi aktardığını görebilirsiniz" yazdı.

Altay, "Sizlerden ricam hatalı çevirilere, zorlama yorumlara ve açık ya da gizli husumetlerden kaynaklanan fitne ve karalama çabalarına itibar etmeden sadece haberi okumanız" ifadelerini kullandı.

Daily Sabah, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Soylu'nun istifasını kabul etmemesinin ardından, "Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını reddetmesi ve Türkiye için sıkı çalışmalarını övmesinin ardından Süleyman Soylu içişleri bakanlığına devam edecek" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Ardından, "Türk halkı sosyal medyada İçişleri Bakanı Soylu'yu destek yağmuruna tuttu, görev dönmesini talep etti" başlıklı bir haber de paylaşıldı.

Gazete kısa süre sonra ilk tweetle ilgili bir açıklama yayınladı ve tweetdeki ifadelerin Soylu'nun "açıklamasında belirtilenleri yansıttığını" ifade etti.

Açıklamanın devamında, "Daily Sabah devamlı olarak bakanların terör ve uyuşturucuyla mücadele gibi konulardaki pozitif çalışmalarını haberleştiriyor. Gazetenin hiçbir bireye karşı negatif ve subjektif bir tutumu yoktur" denildi.