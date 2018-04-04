T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Alara'nın anneannesi: Hocası onun idolüydü

Anneanne Hayriye Gündüz torunu Alara Karademir'i analattı

04 Nisan 2018 10:23

Hocası H. Atilla G.’nin odasındaki duşakabinde tişörtle asılı halde bulunan ve bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Alara Karademir'in anneannesi Hayriye Gündüz, "Çok değer verdiği, onun yanında asistanlık yapacağı bir hocası olduğunu söylerdi. O onun ideali gibi bir şeydi. Onun gibi bir hoca olacak diye düşündüğü biriydi" dedi.

Hürriyet'ten Kardelen Koldaş'ın haberine göre, Alara’yla çok yakın olduğunu söyleyerek "Her şeyi benimle paylaşırdı” ifadesini kullandı. Anneanne Gündüz, torununun hocasından bahsettiğini de söyledi:

“Çok değer verdiği, onun yanında asistanlık yapacağı bir hocası olduğunu söylerdi. Ona saygı duyduğunu anlatıyordu. Saygı duyduğu bir hocası olduğunu ona yol gösterecek, yardımcı olacak bir hoca olarak görüyordu. O onun ideali gibi bir şeydi. Onun gibi bir hoca olacak diye düşündüğü biriydi.” 
Davacı olacaklarını söyleyen Gündüz, “Ben yavrumu kaybettim acım o kadar büyük ki. Sonuna kadar ne olduğunun su yüzüne çıkmasını, olayın aydınlatılmasını istiyorum” dedi. Gündüz, torununun kendi gibi insanlar için hukuk okumaya karar verdiğini aktardı. Gündüz, torununun annesinin ölümü gibi, babasınınkinin de kaza olarak kabul edilmesi için araştırma yaptığını söyledi, şöyle konuştu: “Cezadan kurtulabilmen için ne yapmam gerekiyor’ diye soruyordu. ‘Annem ben ne verildiyse razıyım, siz mutlu olun ben başka bir şey istemiyorum’ diyordum. ‘Senin yanımda olmadan başka bir şey istemiyorum anneanne’ diyordu.”

 

ETİKETLER

alara KarademirHayriyeanneanneHocaidolAtilla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24