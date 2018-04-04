Alara'nın anneannesi: Hocası onun idolüydü

Hocası H. Atilla G.’nin odasındaki duşakabinde tişörtle asılı halde bulunan ve bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Alara Karademir'in anneannesi Hayriye Gündüz, "Çok değer verdiği, onun yanında asistanlık yapacağı bir hocası olduğunu söylerdi. O onun ideali gibi bir şeydi. Onun gibi bir hoca olacak diye düşündüğü biriydi" dedi.

Hürriyet'ten Kardelen Koldaş'ın haberine göre, Alara’yla çok yakın olduğunu söyleyerek "Her şeyi benimle paylaşırdı” ifadesini kullandı. Anneanne Gündüz, torununun hocasından bahsettiğini de söyledi:

“Çok değer verdiği, onun yanında asistanlık yapacağı bir hocası olduğunu söylerdi. Ona saygı duyduğunu anlatıyordu. Saygı duyduğu bir hocası olduğunu ona yol gösterecek, yardımcı olacak bir hoca olarak görüyordu. O onun ideali gibi bir şeydi. Onun gibi bir hoca olacak diye düşündüğü biriydi.”

Davacı olacaklarını söyleyen Gündüz, “Ben yavrumu kaybettim acım o kadar büyük ki. Sonuna kadar ne olduğunun su yüzüne çıkmasını, olayın aydınlatılmasını istiyorum” dedi. Gündüz, torununun kendi gibi insanlar için hukuk okumaya karar verdiğini aktardı. Gündüz, torununun annesinin ölümü gibi, babasınınkinin de kaza olarak kabul edilmesi için araştırma yaptığını söyledi, şöyle konuştu: “Cezadan kurtulabilmen için ne yapmam gerekiyor’ diye soruyordu. ‘Annem ben ne verildiyse razıyım, siz mutlu olun ben başka bir şey istemiyorum’ diyordum. ‘Senin yanımda olmadan başka bir şey istemiyorum anneanne’ diyordu.”