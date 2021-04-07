Alanyaspor, Beşiktaş maçının ardından Twitter hesabını kilitledi!

Süper Lig'in 33. haftasında lider Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılara deplasmanda 3-0 yenilen Alanyaspor, maçın ardından Twitter hesabını kilitledi.

Alanyaspor, Beşiktaş'a deplasmanda 3-0 yenilirken; Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın taraftarları sosyal medyadan Akdeniz ekibine ve futbolculara tepki gösterdi.

Alanyaspor, çok sayıda tepki gelmesinin ardından Twitter hesabını kilitledi ve yorumları kapattı. Alanyasporlu Babacar'ın net fırsattan yararlanamadığı pozisyon ile Ghezzal'in golünün ardından Marafona'ya sert eleştiriler geldi. Twitter'da da Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Babacar ve Marafona ile birlikte "SatılmışAlanyaspor" hashtag'i trend topic oldu.

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