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Kültür-Sanat

Alan Sillitoe hayatını kaybetti

İngiliz yazar Alan Sillitoe'nun, 82 yaşında hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

25 Nisan 2010 03:00

T24 - İngiliz yazar Alan Sillitoe'nun, 82 yaşında hayata gözlerini yumduğu bildirildi.




Oğlu David, Sillitoe'nun Londra'da bir hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sillitoe, “Cumartesi Gecesi ve Pazar Sabahı” adıyla Türkçe'ye çevrilen “Saturday Night And Sunday Morning” ve “The Loneliness Of The Long Distance Runner” adlı romanlarında fakir halkın savaş sonrası hayatlarını anlatmış ve her iki roman da beyaz perdeye aktarılmıştı.
İngiliz şair Ian MacMillan, Sillitoe'nun “Unutulan şeyleri sahnenin merkezine koyduğunu ve sıradan hayatları şiire dönüştürdüğünü” söyledi.








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