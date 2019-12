Alan Sillitoe hayatını kaybetti

T24

Oğlu David, Sillitoe'nun Londra'da bir hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.Sillitoe, “Cumartesi Gecesi ve Pazar Sabahı” adıyla Türkçe'ye çevrilen “Saturday Night And Sunday Morning” ve “The Loneliness Of The Long Distance Runner” adlı romanlarında fakir halkın savaş sonrası hayatlarını anlatmış ve her iki roman da beyaz perdeye aktarılmıştı.İngiliz şair Ian MacMillan, Sillitoe'nun “Unutulan şeyleri sahnenin merkezine koyduğunu ve sıradan hayatları şiire dönüştürdüğünü” söyledi.