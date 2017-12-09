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Akşener, kalp nakli bekleyen Gamze'yi ziyaret etti

ANKARA,(DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 yıldan bu yana kalp nakli bekleyen 9 yaşındaki Gamze Saraç'ı hastanede ziyaret ederek oyuncak hediye etti

09 Aralık 2017 19:45

ANKARA,(DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 yıldan bu yana kalp nakli bekleyen 9 yaşındaki Gamze Saraç\'ı hastanede ziyaret ederek oyuncak hediye etti.
Konya\'nın Beyşehir ilçesi Karaali köyünde oturan, kalp yetmezliği ve kalp büyümesi hastalığıyla 3 yıldan bu yana mücadele eden Gamze Saraç, Başkent Üniversitesi Hastanesinde 10 gün önce tedavi görmeye başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisini görmek isteyen Gamze\'nin ricasını kırmayarak küçük kızı hastanedeki odasında ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ\'ın eşlik ettiği Meral Akşener, Gamze\'ye bir an önce sağlığına kavuşacağını söyledi. Doktorlardan bilgi alan Meral Akşener, Gamze\'nin takipçisi olacağını bildirdi. Baba Gökhan Saraç\'ı teselli eden Meral Akşener \"İyileşince Gamze beni ziyarete gelecek\" dedi.

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