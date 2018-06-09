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Politika

Akşener: Dümene çomak sokuyoruz (2)

ŞEHİT ASKERİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Trabzon'daki mitinginin ardından kara yolu ile geldiği Giresun'un Eynesil ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yöneli

09 Haziran 2018 20:06

ŞEHİT ASKERİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Trabzon\'daki mitinginin ardından kara yolu ile geldiği Giresun\'un Eynesil ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce Irak\'ın kuzeyinde terör örgütü PKK\'ya yönelik yürütülen operasyonlar sırasında, 2 Haziran\'da şehit olan Giresunlu Uzman Çavuş Hakan Ergin\'in (28) evini ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Akşener, şehidin babası Ahmet ve annesi Aynur Ergin ile görüştü, taziyelerini iletti. Akşener ve beraberindekiler ardından Giresun\'a geçti.

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