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Aksaray'da kaza: 1'i ağır, 2 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında toprak alana girdi

03 Ocak 2019 18:43

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında toprak alana girdi. Kazada, 1\'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Aksaray- Ihlara karayolunun 3\'üncü kilometresinde meydana geldi. Davut Özkay (38) yönetimindeki 68 RA 623 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tepenin eteklerindeki toprak alana girdi. Kazada, Özkay ile yanındaki Aşire Özkay (60) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aşire Özkay\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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