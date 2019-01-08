Aksaray ve Karaman'da il genelinde, Konya'da 19 ilçede okullar tatil edildi

KONYA, (DHA)- AKSARAY ve Karaman\'da il genelinde, Konya\'da ise 19 ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime bir gün ara verildi.

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Aksaray ve Karaman\'da yarın için eğitime bir gün ara verildi. Her iki kentte, hamile ve engelli kamu görevlisinin de idari izinli olacağı belirtildi.

Konya\'da ise Altınekin, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Emirgazi, Ereğli, Hadim, Hüyük, Güneysınır, Kadınhanı, Karapınar, Ilgın, Sarayönü, Tuzlukçu

ve Yunak ilçelerinde yarın okullar kar yağışı nedeniyle tatil edildi.