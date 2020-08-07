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Yaşam

Aksaray'da maskesiz dolaşmak ve asker uğurlama törenleri yasaklandı

07 Ağustos 2020 23:54

Aksaray'da yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bugünden itibaren maskesiz dolaşmak ve asker uğurlama törenleri yasaklandı.

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