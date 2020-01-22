Aksa Enerji, Şanlıurfa'da üretimi durduruyor

Bankalara olan kredi borçları son 14 yılda 74 katlık artışla 50 milyar doları bulan enerji sektöründe bir şirket daha üretimi durdurma kararı aldı. Geçen yıl ENKA Enerji, Alarko ve Aksa’nın hayata geçirdiği üretimi durdurma kararı bu kez Şanlıurfa’dan geldi. Aksa Enerji, Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin geçici süreyle üretimini durdurmak için TEİAŞ’a başvurdu. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirimde de bulundu.

Gazete Duvar'ın haberine göre Aksa Enerji’den KAP’a yapılan bildirim şöyle:

“147 MW kurulu güçteki Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin serbest piyasa koşullarında Türkiye sınırları içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkânı azaldığından geçici süreyle üretimini durdurmak için TEİAŞ’a başvuru yapılmıştır.

Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali 2019 yılının ilk dokuz ayında yüzde 15 kapasite kullanım oranıyla çalışmış olup, yurt içi enerji üretimimiz (Türkiye ve KKTC) içindeki payı aynı dönemde yüzde 2, üçüncü çeyrek içinde ise yüzde 0,5 olarak gerçekleşmiştir.

Baca gazı arıtma sistemi olmayan kömür santrallerinin emisyon şartlarını sağlayana kadar kapanması nedeniyle oluşan üretim talebi, verimliliği daha yüksek olan Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali tarafından rahatça karşılanabilecek durumdadır. Yapılan başvuru, lisans iptali olmayıp sadece üretimi durdurmak yönünde olduğu için Şanlıurfa santralimiz uygun piyasa koşullarının sağlanması durumunda kısa sürede üretime tekrar başlayabilecektir. Üretimi durdurma talebimiz olumlu karşılandığında santralimizin iletim bedeli giderlerinde yaklaşık yüzde 90 oranında maliyet tasarrufu sağlanacaktır.”