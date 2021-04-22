AKPM'den Türkiye'ye güçler ayrılığı, özgürlükler ve AİHM kararlarına uyum çağrısı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türkiye hakkında hazırlanan karar tasarısını kabul etti. Tasarıda Türkiye'de 'muhalefet üyelerinin haklarının kötüleşmesine' ve 'kadına yönelik şiddet konusuna öncelik verilmemesine' vurgu yapıldı.

47 üyeli Avrupa Konseyi'ne bağlı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde yapılan "Türkiye'deki demokratik kurumların işleyişi" başlıklı acil oturumda, Türk makamlarına "demokratik standartlarla uyumsuz yasa ve uygulamalara son verme, güçler ayrılığının sağlanması için yasaların ve anayasal çerçevenin değiştirilmesi, ifade ve medya özgürlüğünün yeniden tesis edilmesi, terörle mücadele yasasının yorumlanmasının kısıtlanması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanması" çağrıları yapıldı.

Parlamenterler ayrıca İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararını "ülke için geriye doğru atılmış bir adım" diye tanımlarken, kararın "herhangi bir parlamento tartışması olmadan ve yanıltıcı anlatımlarla alındığını" vurguladı.