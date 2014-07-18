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AKP'li Ünal'ın hesabı hacklendi

AKP'li Mahir Ünal'ın hacklenen Twitter hesabında, 'Sigarayı rüzgarda kibritle yakmak kadar zor tayyibi anlamak' yazıları paylaşıldı

18 Temmuz 2014 23:22

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın Twitter hesabı hacklendi.

Radikal'de yer alan haberde Ünal'ın hesabından yapılan ‘Sigarayı rüzgarda kibritle yakmak kadar zor tayyibi anlamak. Galiba çakmak lazım’, ‘Twitter'i yasaklayım deme istifayı basarım.’ ‘van minut demende bulamadım bakışlarındaki tadı.’, ‘Söz konusu Araplar olunca gerekirse gemi gönderir yardım eder. Zulme uğrayan gazze olunca dili boğazına kaçar. AKP'den istifa ediyorum!’ yazılarını görenler şaşkına döndü.

Hatta TBMM Genel Kurulu’nda Mahir Ünal’ın Twitter hesabını gören bazı AK Partili milletvekilleri şaşkınlık yaşadı.

AKP İstanbul Milletvekili Ünal Kacır, cep telefonundan Mahir Ünal’ın hesabından paylaşılan twiti AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli’ye gösterdi. Kısa süre sonra ise Ünal’ın Twitter hesabının hacklendiği ortaya çıktı. Hesabın profil yazısına ise “Hesaba @Mubarhacktr tarafından el koyulmuştur" yazıldı.

Hacker ise tweetlerine devam etti. Atığı bazı tweetler şöyle:

"Mahir seni sevmedim. babanıda sevmedim küçüklüğünü bilirim sümüklünün tekiydin’, ‘Şifreyi "asd123" yapma dedim ben sana niye bizi dinlemiyon? birde senden ricam şifre sıfırlama kodu yollayıp durma 45 tane mail geldi."

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