AKP’li Fatma Şahin mahyaya adını yazdırdı!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Fatma Şahin, cami minaresindeki mahyaya yazdırdığı kandil mesajıyla birlikte kendi adını da mahyadan geçirdi. Şahin, adının bilgisi dışında mahyaya yazıldığını savundu.
Dün gece Miraç Kandili nedeniyle Barış mahallesinde bulunan Ersoy Camii’ne gidenler, minarelerin arasına konulan kayan ışıklı mahyada; ‘Miraç kandiliniz mübarek olsun. Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı’ yazısıyıla karşılaştı.
Mahyada Şahin’in adını gören bazı yurttaşlar, duruma tepki gösterdi.
Sehven olmuş!
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, minaredeki mahyaya adının bilgisi dışında yazıldığını savundu. Şahin, Twitter hesabından konuya ilişkin; “Miraç Kandili vesilesiyle Gaziantep’teki bir camimizde yer alan mahyaya ismimin yazılması olayı tamamen bilgim dışında gerçekleşmiştir” mesajını paylaştı.
Şanlıurfa’da da geçen yıl Ramazan ayında mahyaya Büyükşehir Belediye Başkanı Celalettin Güvenç’in adının yazılması tartışma yaratmıştı.