AKP'li Alpahan Aşireti'nden 300 kişi HDP'ye geçti

AKP'de örgütlü olan ve aynı zamanda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in de akrabaları olan Alpahan aşiretinden 300 kişi, partilerinin Kobane'de yaşananlara yönelik tutumunu protesto ederek HDP'ye geçti.

Dicle Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, bir grup HDP'li, şimdiye kadar AKP içerisinde aktif çalışma yürüten Alpahan (Maladina) aşiretinden 300 kişilik bir grup ile HDP çatısı altında bir araya gelmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

'Umut ediyoruz ki halen AKP 'nin yanında yer alan Kürtler de doğruyu görür'

Yapılan görüşmeler sonucunda Alpahanlar adına Selahattin Alpahan HDP'yi destekleyeceklerini belirten bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"AKP, en son Kobane'de yaşanan savaşta YPG ile DAİŞ çetelerini bile bir tuttu. Kürtlere hakaretlerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kobane düştü düşecek' diye meydanlarda bağırdı. Bunlardan etkilenerek biz de HDP saflarında yer almaya karar verdik. Umut ediyoruz ki halen AKP 'nin yanında yer alan Kürtler de doğruyu görerek HDP'nin çatısı altında toplanır. Biz de artık vekaleten verdiğimiz oylarımızı geri alacağız" dedi.

Bir kopuş da Alika Aşireti'nden

Batman'ın Beşiri ilçesinin en büyük ve kalabalık aşireti olan Alika Aşireti üyeleri de AKP'nin Kürt halkı üzerinde yürütmüş olduğu politikalar nedeniyle HDP'ye geçtiklerini duyurdu. Alika Aşireti reisi olan ve iki dönem AKP Beşiri İlçe Başkanlığı yapmış Davut Apaydın da HDP'ye geçen isimler arasında.