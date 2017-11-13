"AKP, yoksuldan topladığı vergiyi zengine veriyor"

CHP'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, AKP'nin, alt ve orta sınıftan topladığı vergileri, üst gelir grubuna aktardığını iddia etti.

Erdoğdu, AKP hükümetinin ekonomide pembe tablo çizmesine karşın, ülkede gelir uçurumunun giderek arttığını belirterek, “Alt ve orta sınıflardan toplanan vergi üst gelir grubuna kaynak olarak aktarılıyor. AKP, yoksuldan alıp zengine veriyor” dedi.

Erdoğdu, AKP iktidarının şirketleri ve dolaylı biçimde bankaları krize düşmemeleri için çeşitli tedbirlerle sarıp sarmalarken, geniş halk kesimlerden toplanan vergi ve harçları şirketlere dolayısıyla üst gelir grubuna kaynak olarak aktardığını ifade ederek şöyle devam etti: “AKP ülkenin kaynaklarını şirketlere aktardığı yetmiyormuş gibi bir de ileri dönük borçlanmalarla geleceğe dönük sosyal harcamaları da kesintiye uğratıyor. Bu şekilde şirketlere ve bankalara sağlanan her destek, eğitimden, sağlıktan, sosyal korumadan daha çok kesinti ile mümkün olabilecek. Bu süreçte, kamu çalışanları daha düşük istihdam ve daha düşük maaşlara mecbur bırakılacak. Aynı mengeneye emekliler ve asgari ücretliler de sıkıştırılacak.”

Halkın ÖTV, KDV ödememe seçeneği var mı?

Şirketlere getirilen çeşitli tedbir ve teşviklerin yanı sıra vergi aflarıyla da kaynak aktarıldığına dikkat çeken Erdoğdu, son torba yasa ile GSM şirketlerinin yaklaşık 5 milyar TL’lik cezalarının silinmesini örnek gösterdi. “Vatandaşın trafik cezaları, kredi borçları af oluyor mu? ‘Bu ay SGK primi ödemeyeceğim’ diyebiliyor muyuz? Alış veriş yaparken KDV, benzin alırken ÖTV ödememe gibi bir seçeneğimiz var mı” diye soran Erdoğdu, geçtiğimiz dönemde Cengiz İnşaat gibi bazı şirketlerin vergi borçlarının sıfırlandığını hatırlattı.

Erdoğdu, GSM şirketlerine getirilen uzlaşmalarla ilgili şikayet ve dava açma hakkının da kaldırıldığına işaret ederek, şu görüşleri dile getirdi: “Her geçen gün artırılan vergiler gariban vatandaşın sırtına yüklenirken yabancı ağırlıklı bu GSM şirketlerinin milyarlarca liralık borcu silindi. Hükümet adamın evinin önündeki Şahin arabasının vergisini artırıyor, tütün üreticisinin belini kırıyor, ama 3 yabancı şirkete 5 milyar lira kaynak aktarıyor. İstihdam artırıcı önlemler adı altında KGF veya SGK destekleri tamamı ile şirket kesimini hedefliyor. Hükümet durgunluktan kurtulmak için sadece şirketleri destekliyor. Çalışanın maaşını, çiftçinin taban fiyatını, öğrencinin kredisini artırmayı aklına bile getirmiyor. Yatırım ve istihdam artırmak amacıyla şirketlere aktarılan kaynakların bir kısmı lüks tüketime gittiğini hayatın içinde görüyoruz. Bu teşvik ve destek politikaları ekonominin temel ilkelerine ve ahlaka aykırıdır. Hükümet zenginden alıp yoksula vereceğine, yoksuldan alıp zengine veriyor.”

TÜİK enflasyon verileri ile yapılan hesaplamanın, sabit gelirlilerin Ocak ayına göre 9 ayda yüzde 10 yoksullaştığını ortaya koyduğuna işaret eden Erdoğdu, “İddia edilen yüksek büyümeye rağmen sabit gelirlilerin yüzde 10 yoksullaşması, büyümenin emeğiyle yaşam mücadelesi veren toplumun ezici çoğunluğunun refahına bir katkısı olmadığını, yoksullaşmanın sürdüğünü gösteriyor” dedi.

Aslan payı rantiyeci kesime

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıllarda yaptığı “Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması”nda yüz binlerce aileye giren gelirin asgari ücretin bile altında olduğunun belirlendiğini anlatan Erdoğdu, en yoksul bu kesimin toplam hanelerin yüzde 6.4’ünü oluşturduğunun tespit edildiğini söyledi. Erdoğdu, en az bir asgari ücretli bireye veya birden fazla gelir getiren üyeye sahip hanelerin oluşturduğu diğer alt sınıfın ise toplumdaki ailelerin 3’te 1’ini oluşturan en kalabalık kesim olduğunu kaydederek açıklamasını şöyle tamamladı: “Gelir pastasından aslan payını götürenler, gerçekte gelir piramidinin en tepesindeki yüzde yarımlık rantiye. Yüzde 80’inin evine en fazla asgari ücret giren bu toplumda, insanlar bu gelirle nasıl geçinir, ay sonunu nasıl getirir, nasıl yaşarlar AKP bunlarla hiç ilgilenmiyor. Bu kesimin konutları kalitesiz, çoğu odun-kömürle ısınmaya çalışıyor, çocuklar ve yaşlılar için ayrı oda yok. Gelir ancak mutfağa yetirilmeye çalışılıyor, harcamalar kıt kanaat, borç gırtlakta, sadakaya muhtaç yaşamaya çalışıyor. Üst kesime her türlü teşvik, destek ve aflarla kaynak aktaran AKP’nin büyük halk yığınlarına layık gördüğü yaşam şekli maalesef bu.”