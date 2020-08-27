AKP Sözcüsü Çelik: Terörist Brenton Tarrant'a verilen ceza insanlık adına sevindirici

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2019 yılında iki camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi katleden ve 49 kişiyi de yaralayan Brenton Tarrant, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, kararı "insanlık adına sevindirici" bir haber olarak değerlendirdi.

"Yeni Zelanda'da en ağır ceza, herhangi bir aftan yararlanmaya imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis cezasıdır" diyen Çelik, "Katilin Yeni Zelanda hukuku içinde en ağır cezaya çarptırılması, İslam düşmanlığı ve nefret suçları ile mücadele için güçlü bir mesajdır" dedi.

Ömer Çelik'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye silahla saldırarak 51 kişiyi şehit eden, 49 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant'ın ömür boyu hapis cezasına çarptırılması kararı insanlık adına sevindiricidir. Yeni Zelanda'da en ağır ceza, herhangi bir aftan yararlanmaya imkan bulunmayacak şekilde ömür boyu hapis cezasıdır. Katilin Yeni Zelanda hukuku içinde en ağır cezaya çarptırılması, İslam düşmanlığı ve nefret suçları ile mücadele için güçlü bir mesajdır."

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