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AKP'li Hamza Dağ'dan "Soylu istifa etti" iddiasına tepki: Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız

05 Temmuz 2021 15:45

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiği iddiasının ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ durumu yalanlarken, "Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız" dedi. 

Eski AKP milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini iddia etmesinin ardından AKP'den ilk açıklama yapıldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter'dan İçişleri Bakanlığı'nın bir paylaşımını alıntılayarak "Güne bir yalan ile uyandık. Kamuoyunu doğru bilgilendirme gecikmedi. Günün her vaktini milletimize hizmet için geçirme azmimizden vazgeçiremeyeceksiniz. Bilik ve beraberliğimizi bozamayacaksınız" dedi. 

Eski AKP milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini öne sürmüştü.

Bakanlığa ait Twitter hesabından ise Bakan Süleyman Soylu'nun fotoğrafının da bulunduğu bir paylaşım yapılarak, "Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'nun başkanlığında Bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verilmişti.

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