AKP'li Gündoğmuş Belediye Başkanı: Evi eski olan vatandaşlar, 'keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler

AKP'li Antalya Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, Türkiye'de yangın bölgesinde evleri yanan vatandaşlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Özeren, "Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, istedikleri şekilde evler yapılacak. Evi eski olan vatandaşlar, 'keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" derken, bu açıklamaları sosyal medyada tepki çekti. Özeren daha sonra yaptığı açıklamada sözlerinin çarpıtıldığını ve yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, yangın bölgesine ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Özeren, evi yanan yurttaşlara TOKİ tarafından 20 yıl ödemeleri evler yapılacağını söylerken, “Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, istedikleri şekilde evler yapılacak. Evi eski olan vatandaşlar, 'keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler” ifadesini kullandı.

Özeren'in ifadeleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Başkan Özeren: Yanlış anlaşıldım

Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, sosyal medyada yer alan "Evi eski olan vatandaşlar, 'Keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler" açıklamasının yanlış anlaşıldığını söyledi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Başkan Özeren, şöyle dedi:

"Bugün tamamen iyi niyetimle yapmış olduğum açıklamanın yanlış anlaşılması bizleri derinden üzmüştür. Yaşanan olağanüstü afetten dolayı devletimizin bundan önce olduğu gibi evi yanan mağdur vatandaşların yanında olduğunu belirtmek istedim. Açıklamam yanlış anlaşıldı ve çarpıtıldı. Devletimiz şüphesiz tüm yaraları sararak mağduriyetleri giderecektir. Yangında zarar gören vatandaşlarımızın garantörü Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devletimizdir. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsun. Niyetim halistir ve devlet milletinin yanındadır."