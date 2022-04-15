AKP Sözcüsü Çelik'ten 'Mescid-i Aksa' tepkisi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına dönük saldırılar ve tehditler hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplumu Mescid-i Aksa konusunda sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail güvenlik güçlerinin bu sabah Mescid-i Aksa'da Müslümanlara müdahalesi kabul edilemez. Biri çocuk yedi Filistinlinin ölmesine yol açan bu eylemleri şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın statüsüne ve maneviyatına dönük saldırılar ve tehditler hiçbir şekilde kabul edilemez. Uluslararası toplumu Mescid-i Aksa konusunda sorumluluğunu yerine getirmeye çağıyoruz. Hadiselerde hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz"

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