AKP ilçe binasında bomba

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde AKP'ye ait bir aracın altında bulunan şüpheli poşetten, saatli ve zaman ayarlı bomba çıktı. AKP Sancaktepe ilçe binası yanındaki seçim karavanının altına bırakılan bomba, uzman ekiplerce imha edildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında AKP İlçe binası yakınlarında, park halinde bulunan parti aracının altında, vatandaşlar bir poşet olduğunu fark etti. Vatandaşlar bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şüpheli paketin içerisinde patlayıcı olabileceği ihtimaline karşı güvenlik önlemi alarak, konuyu bomba imha uzmanı ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, şüpheli paketi fünye ile kontrollü şekilde patlattı.

Paketten ilk incelemelere göre TNT olduğu değerlendirilen, saatli ve zaman ayarlı bomba çıktığı öğrenildi.

Polis ekipleri, topladıkları delilleri detaylı bir şeklide incelemek üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.