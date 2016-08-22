AKP: Gaziantep saldırısı bir mesaj verme çabasıdır, söyleyecek sözü olanlar siyaset meydanına gelsin

AKP ve CHP'nin MYK'ları Gaziantep saldırısının ardından olağanüstü toplantı. Toplantılar sürerken ilk açıklama AKP Sözcüsü Yasin Aktay tarafından yapıldı. Aktay, saldırının bir mesaj verme çabası olduğunu ileri sürerek, söyleyecek sözü olanları siyaset meydanına beklediklerini ifade etti.

Aktay’ın sözleri şöyle:

“Terörü bir mesaj vermek olarak algılayan bu dünyayı reddediyoruz. Birilerinin konuşacak bir şeyi varsa iletişim ortamları ortadadır. Kimin ne söyleyecek ne sözü varsa o er meydanında, siyaset meydanına bekliyoruz.”

Saldırıyı 15 Temmuz’daki darbe girişiminin uzantısı olduğunu belirten Aktay, saldırının amacının Türkiye’nin siyasetini etkileme çabası olduğunu ifade etti.

HDP'yi eleştirdi

“Saldırının kimin patenti altında yapıldığının bir önemi yok bu saatten sonra. Kimin hangi maşaların kullanılmış olduğunu tespit edeceğiz. Terör saldırılarının amacı Türkiye’nin siyasetini etkileme çabasıdır. 15 Temmuz terör saldırısının uzantılarına bakıldığında bir sürü terör uzantısı olduğunu görüyoruz” diyen Aktay, HDP’yi de eleştirdi.

Aktay’ın HDP’ye yönelik sözleri şöyle:

"Düğün ortamını katliam ortamına dönüştüren alçaklıkta yaralıları tedavi etme içerisindeyken HDP’lilerin bu ortamda nasıl bir fırsata dönüştürmeye çalıştıklarını gördük. Terörün kimliği önemli değil. Kimden gelirse kime karşı yapılırsa yapılsın kurbanları masumdur. Canına kıyılan mazlumların, dinine, kimliğine, inançlarına bakmadık bakmayacağız. Yiten canlarımızın etnik kimliğinin, siyasi görüşünün ne olduğuna asla bakmadık. Bakmayacağız."

"Henüz DAEŞ tespitimiz yok"

Aktay, saldırının failinin kim olduğuna dair henüz bir tespitleri olmadığını da sözlerine ekledi. Yasin Aktay, açıklamasına şu ifadelerle bitirdi:

"DAEŞ olabilir de olmayabilir de hiçbir önemi yok. Her seferinde lanetliyoruz yaptıklarını. Bu olay örneğinde henüz DAEŞ tespitimiz yok. Farklı işbirlikleri içerisine girebiliyorlar. Bir borçlanma ilişkisine girebiliyorlar. PKK'nın işine gelebilecek eylem, DAEŞ'çi unsulara ihale edilebiliyor. Bu olay çok ilginç, henüz karanlık bir olay. Kimin yaptığına dair tespit yok. Şüphe biraz olağan şüphe gibi. Bulgular ve olayın yapılış mahiyeti, sonradan sahiplenme. Olayı provoke etmek için HDP'lilerle cenaze ortamını miting ortamına dönüştürmeye çalıştılar. Bu da net bir biçimde görüldü. Daha olaylar ambulans yerine gelmeden oraya koşmaları hazırlıklı olduklarına yönelik işaretler de veriyor. Olay bütün boyutlarıyla araştırılmaktadır. Hiçbir şey karanlıkta kalmayacaktır. Bu konuda herkes emin olmalıdır ki DAEŞ VE PKK arasında hiçbir fark yoktur. İpin ucunu takip ettiğinizde PKK, DAEŞ ve FETÖ çıkmaktadır. Terör örgütlerinin kimliği yok. Bir fark gözetmiyoruz."