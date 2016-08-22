T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP: Gaziantep saldırısı bir mesaj verme çabasıdır, söyleyecek sözü olanlar siyaset meydanına gelsin

"HDP’lilerin bu ortamı nasıl bir fırsata dönüştürmeye çalıştıklarını gördük"

22 Ağustos 2016 00:55

AKP ve CHP'nin MYK'ları Gaziantep saldırısının ardından olağanüstü toplantı. Toplantılar sürerken ilk açıklama AKP Sözcüsü Yasin Aktay tarafından yapıldı. Aktay, saldırının bir mesaj verme çabası olduğunu ileri sürerek, söyleyecek sözü olanları siyaset meydanına beklediklerini ifade etti.

Aktay’ın sözleri şöyle:

“Terörü bir mesaj vermek olarak algılayan bu dünyayı reddediyoruz. Birilerinin konuşacak bir şeyi varsa iletişim ortamları ortadadır. Kimin ne söyleyecek ne sözü varsa o er meydanında, siyaset meydanına bekliyoruz.”

Saldırıyı 15 Temmuz’daki darbe girişiminin uzantısı olduğunu belirten Aktay, saldırının amacının Türkiye’nin siyasetini etkileme çabası olduğunu ifade etti.

 

HDP'yi eleştirdi

 

“Saldırının kimin patenti altında yapıldığının bir önemi yok bu saatten sonra. Kimin hangi maşaların kullanılmış olduğunu tespit edeceğiz. Terör saldırılarının amacı Türkiye’nin siyasetini etkileme çabasıdır. 15 Temmuz terör saldırısının uzantılarına bakıldığında bir sürü terör uzantısı olduğunu görüyoruz” diyen Aktay, HDP’yi de eleştirdi.

Aktay’ın HDP’ye yönelik sözleri şöyle:

"Düğün ortamını katliam ortamına dönüştüren alçaklıkta yaralıları tedavi etme içerisindeyken HDP’lilerin bu ortamda nasıl bir fırsata dönüştürmeye çalıştıklarını gördük. Terörün kimliği önemli değil. Kimden gelirse kime karşı yapılırsa yapılsın kurbanları masumdur. Canına kıyılan mazlumların, dinine, kimliğine, inançlarına bakmadık bakmayacağız. Yiten canlarımızın etnik kimliğinin, siyasi görüşünün ne olduğuna asla bakmadık. Bakmayacağız."

 

"Henüz DAEŞ tespitimiz yok"

 

Aktay, saldırının failinin kim olduğuna dair henüz bir tespitleri olmadığını da sözlerine ekledi. Yasin Aktay, açıklamasına şu ifadelerle bitirdi:

"DAEŞ olabilir de olmayabilir de hiçbir önemi yok. Her seferinde lanetliyoruz yaptıklarını. Bu olay örneğinde henüz DAEŞ tespitimiz yok. Farklı işbirlikleri içerisine girebiliyorlar. Bir borçlanma ilişkisine girebiliyorlar. PKK'nın işine gelebilecek eylem, DAEŞ'çi unsulara ihale edilebiliyor. Bu olay çok ilginç, henüz karanlık bir olay. Kimin yaptığına dair tespit yok. Şüphe biraz olağan şüphe gibi. Bulgular ve olayın yapılış mahiyeti, sonradan sahiplenme. Olayı provoke etmek için HDP'lilerle cenaze ortamını miting ortamına dönüştürmeye çalıştılar. Bu da net bir biçimde görüldü. Daha olaylar ambulans yerine gelmeden oraya koşmaları hazırlıklı olduklarına yönelik işaretler de veriyor. Olay bütün boyutlarıyla araştırılmaktadır. Hiçbir şey karanlıkta kalmayacaktır. Bu konuda herkes emin olmalıdır ki DAEŞ VE PKK arasında hiçbir fark yoktur. İpin ucunu takip ettiğinizde PKK, DAEŞ ve FETÖ çıkmaktadır. Terör örgütlerinin kimliği yok. Bir fark gözetmiyoruz."

ETİKETLER

GaziantepTerör saldırısıDüğünAKPMYKYasin Aktay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24