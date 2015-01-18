AKP Edirne il kongresinde Erdoğan protestosu

Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan AKP Edirne il kongresinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen bir kadın, polis ve görevliler tarafından salondan çıkarıldı. Adının Ender Saraç olduğu belirtilen kadının, Cumhurbaşkanı'na yönelik sözleri nedeniyle dışarı çıkartıldığı ifade edildi.

Olay, kongre salonunda AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin konuşması sırasında gerçekleşti.

Kongrede söz alan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise, "Allah'a şükürler olsun ki hangi kalemi konuşursanız konuşun Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi değil ve olmayacak" diye konuştu.

Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ey faiz lobisi, ey milletin ümüğünü sıkmaya, sömürmeye alışık olanlar, faizlerin yüzde dörtlere, beşlere düşmesinden rahatsız olanlar, istikrardan rahatsız olup faizden geçinmeye alışık olanlar, sen milletin ümüğünü sıkarak cebini doldurmaya alışmış olabilirsin artık Türkiye hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyen AK Parti var. CHP'li vatandaşlarla bir arada oluyoruz. Bazıları diyor ki, 'Esasında ben CHP'liyim, Ak Parti'ye de oy vermeyeceğim ama sizin iktidarda olmanızı istiyorum çünkü bunu bizimkiler başaramaz' diyor. Şişli örneğinde olduğu gibi rezaletin biri bin para çünkü onlar hep kendilerini düşündüler. Asla Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü olmadı. Onlar yalnız Atatürk'ün gölgesine yan gelip yatmaya alıştılar."