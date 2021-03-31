AKP'den Devlet Bahçeli'nin AYM tepkisine yanıt

AKP Genel Merkez Seçim işleri Başkan Yardımcısı Samir Altunkaynak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi (AYM) eleştirilerine yanıt verdi. Altunkaynak, Türkiye'nin hukuk devleti olduğu vurgusu yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP iddianamesini iade etmesine tepki göstererek, "AYM'nin iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir" demiş; AYM'nin de kapatılması gerektiği görüşünü savunmuştu.

TIKLAYIN: Devlet Bahçeli: Anayasa Mahkemesi'nin HDP iddianamesini iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür

AKP'li Samir Altunkaynak ise Twitter'dan Bahçeli'nin sözlerine böyle yanıt verdi:

"Anayasa Mahkemesi CMK 174. Madde kapsamında HDP’nin kapatılması davasında iddianamenin iadesine karar vermiştir. İade kararı nihai bir karar olmayıp CMK 174. Maddede sayılan gerekçeler dikkate alınarak verilmiştir. Anayasa Mahkemesine her karar sonrası hukuki olmayan yaklaşımlarla saldırmak en başta bu ülkenin hukuk sistemini yok saymaktır. Kaldı ki görülecek bir davaya ilişkin iddianamede görülen eksikliklere dair bir tespit içeren karar niteliğindedir. Esasa taalluk eden bir niteliği dahi havi değildir. Anayasa ya da herhangi bir mahkemenin verdiği kararlara itirazın nasıllığı ilgili yasalarda açıkça hükme bağlanmıştır.

Verilen kararlara ilişkin eleştiriler hukuk çerçevesinde kalmalı ki Yargıçlar vereceği kararlarda dosyada mevcut delillere ve vicdani kanaatlerine göre karar verebilsinler.

Hukuk güvenliği bu ülkenin birliğinin ve varlığının en esaslı teminatıdır. Anayasa Mahkemesi özellikle son yıllarda verdiği kararlar ile hukuku taçlandırdığı bir hakikattir. Aksi halde istemediği kararları vermedi diye Diyarbakır 123. İcra Hakimliği veya herhangi bir yerin Asliye Ceza Mahkemesinin kapatılmasını talep edebilir. Bu yaklaşımların ne hukuka ne devlete ne de aziz milletimize bit faydası olmadığı aşikardır. İddianamenin iadesi gerekçeleri yayınlandıktan sonra hukukçuların (kitap ehlinin) yapacağı hukukî eleştiri ve yaklaşımlar saklıdır.

İddianame iade gerekçeleri Sayın Başsavcılıkça yerine getirildikten sonra Anayasa MHK'sı dosyayı elbette esastan inceleyecek ve nihaî kararını verecektir. Vereceği karar da Yasa/Dosyada mevcut deliller/Vicdani kanaat ile oluşturulacaktır. Bilinmeli ki Devletimiz Hukuk devletidir."