AKP'de sürpriz değişim: Naci Bostancı'nın koltuğuna İsmet Yılmaz geliyor

AKP, sürpriz bir değişime gitme kararı aldı. Partinin Grup Başkanı Naci Bostancı görevi bırakıyor. Bostancı’nın yerine TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz’ın bu görevi üstleneceği öğrenildi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, Bostancı, bir süre önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek, farklı bir yerde görev almak istediğini dile getirdi. Erdoğan, seçim sürecinin başlayacak olması nedeniyle kendisini, genel başkan danışmanı olarak genel merkezde değerlendirebileceğini ifade etti. Bostancı, bundan sonra danışman olarak genel merkezde seçim hazırlıklarının koordinasyonunda görev alacak. Bu düzenlemenin grup başkanvekillerinde de değişikliğe neden olup olmayacağı konuşulurken, şimdilik bu yönde bir tasarruf olmayacağı iddia edildi.