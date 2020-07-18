AKP Alanya ilçe binası 2 yıl kaçak su kullanmış

AKP'nin kaçak su kullanımına ilişkin CHP Antalya İl Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, yaşananın yolsuzluk olduğu vurgulandı.

Bayar "Vatandaşlarımız işsizlikle, yoksullukla boğuşurken, elektrik ve su paralarını ödeme güçlüğü çekerken, iki yıl boyunca Alanya AKP ilçe binasında kaçak su kullanılıyormuş. Alanya AKP ilçe binasına ASAT’ın bilgisi olmadan mühürsüz su sayacı takılmış" dedi.

İhbar üzerine ASAT görevlilerinin AKP Alanya ilçe binasına giderek kaçak su saatini söktüklerini aktaran Bayar, "Acaba ihbar edilmiş olmasalardı, normal aboneliklerini başlatacaklar mıydı? Yoksa kaçak su kullanmaya, faturayı Alanya halkına yüklemeye devam mı edeceklerdi" diye sordu.

AKP Alanya İlçe Başkanlığının ancak kaçak suları kesildikten sonra başvuruda bulunup yasal su aboneliğini başlattığını belirten Bayar, "Bugüne dek kullandıkları 653 ton suyun bedelini Alanya halkımız ödemiştir. Her konuşmalarında adaletten, ahlaktan, yetim hakkından bahsedenlerin 2 yıldır kaçak su kullanmaları hangi ahlakla ölçülmekte, hangi adaletle uyuşmaktadır" sorularını yöneltti.