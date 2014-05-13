AKP 2015 planını açıkladı: En az 330 vekille başkanlık anayasası

AKP Sosyal İşler Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, sadece Köşk planını değil 2015 milletvekili ve sonrasındaki hedefleri de açıklayarak “800 rakımlı tepeye kendi içimizden birini, Başbakanımızı çıkarmış olacağız. 2015 yılında da 330 milletvekilinin üzerinde bir milletvekili çıkartarak, teşkilatlarımızı revize ederek, milletvekili kalitemizi daha kaliteli hale getirerek yeni bir Anayasa yapacağız. Ardından da yarı başkanlığa veyahut başkanlık sistemine geçeceğiz” dedi.



Başbakan Erdoğan, Köşk adaylığı için nihai kararını vermediğini açıklasa da, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu eleştirmek için bir açıklama yapan AKP’li Özdağ, Feyzioğlu’na tepki gösterirken, AKP’nin hedefini özetledi.

'Darbeciler yaptı'



Taraf gazetesinden Dilek Gedik’in haberine göre, açıklamadaki ilginç ifadeler şöyle:

“İdeolojik gömleklerini çıkartmayanlar ve o gömleklerle sokağa çıkanlar elbette ki Başbakanımızı haksız bulurlar. Onlara söyleyecek sözümüz yoktur. Millet onlara gereken cevabı sandıkta verdi. Ağustos’ta cevabımızı vereceğiz. 800 rakımlı tepeye içimizden birini, Başbakanımızı çıkarmış olacağız. Hodri meydan diyorum. Meydanlara çıkarak gür sesimizle ‘Türkiye daha özgür, daha zengin olsun diyerek Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yapıyoruz’ diyeceğiz ve bu ses milletimizden ‘Evet Sayın Erdoğan bizim de Cumhurbaşkanımız’ şeklinde yankı bulacaktır. 2015 yılında da 330’un üzerinde milletvekili çıkartarak, teşkilatlarımızı revize ederek, milletvekili kalitemizi daha kaliteli hale getirerek yeni bir Anayasa yapacağız. 1921’den sonra yapılan tüm Anayasalar darbeciler tarafından yapılmıştı.



Sivil bir Anayasa ilk defa bizim dönemimizde yapılmış olacak. Ardından da yarı başkanlığa veyahut başkanlık sistemine geçeceğiz.”