T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP 2015 planını açıkladı: En az 330 vekille başkanlık anayasası

AKP'li Selçuk Özdağ: 2015 yılında da 330 milletvekilinin üzerinde bir milletvekili çıkartacağız. Yeni bir Anayasa yaparak yarı başkanlığa veyahut başkanlık sistemine geçeceğiz

13 Mayıs 2014 12:21

AKP Sosyal İşler Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, sadece Köşk planını değil 2015 milletvekili ve sonrasındaki hedefleri de açıklayarak “800 rakımlı tepeye kendi içimizden birini, Başbakanımızı çıkarmış olacağız. 2015 yılında da 330 milletvekilinin üzerinde bir milletvekili çıkartarak, teşkilatlarımızı revize ederek, milletvekili kalitemizi daha kaliteli hale getirerek yeni bir Anayasa yapacağız. Ardından da yarı başkanlığa veyahut başkanlık sistemine geçeceğiz” dedi.

Başbakan Erdoğan, Köşk adaylığı için nihai kararını vermediğini açıklasa da, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nu eleştirmek için bir açıklama yapan AKP’li Özdağ, Feyzioğlu’na tepki gösterirken, AKP’nin hedefini özetledi.

 

'Darbeciler yaptı'


Taraf gazetesinden Dilek Gedik’in haberine göre, açıklamadaki ilginç ifadeler şöyle:

“İdeolojik gömleklerini çıkartmayanlar ve o gömleklerle sokağa çıkanlar elbette ki Başbakanımızı haksız bulurlar. Onlara söyleyecek sözümüz yoktur. Millet onlara gereken cevabı sandıkta verdi. Ağustos’ta cevabımızı vereceğiz. 800 rakımlı tepeye içimizden birini, Başbakanımızı çıkarmış olacağız. Hodri meydan diyorum. Meydanlara çıkarak gür sesimizle ‘Türkiye daha özgür, daha zengin olsun diyerek Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı yapıyoruz’ diyeceğiz ve bu ses milletimizden ‘Evet Sayın Erdoğan bizim de Cumhurbaşkanımız’ şeklinde yankı bulacaktır. 2015 yılında da 330’un üzerinde milletvekili çıkartarak, teşkilatlarımızı revize ederek, milletvekili kalitemizi daha kaliteli hale getirerek yeni bir Anayasa yapacağız. 1921’den sonra yapılan tüm Anayasalar darbeciler tarafından yapılmıştı.

Sivil bir Anayasa ilk defa bizim dönemimizde yapılmış olacak. Ardından da yarı başkanlığa veyahut başkanlık sistemine geçeceğiz.”

 

ETİKETLER

selçuk özdağakp2015planbaşkanlıkyarı başkanlıkcumhurbaşkalığıköşktayyip erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24