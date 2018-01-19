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Akit yazarı: Payitaht, Diriliş dizilerinin arasında iç çamaşırı, orkid, gazlı içecek reklamı yayınlayanın kellesi alınmalı

"Bu bir planlı çalışmanın ürünü, bir algı operasyonu ve bir gri propagandadır"

19 Ocak 2018 20:01

Yeni Akit yazarı Ahmet Maranki, TRT'de yayınlanan Payitaht 'Abdülhamit' ve Diriliş Ertuğrul dizilerinin aralarında kadın pedi ve gazlı içecek reklamlarının gösterilmesine tepki gösterdi. 

İki dizinin 'Milli ruh'un dirilmesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümetin 'örtülü' olarak desteklendiğini yazan Maranki, aralarda yayınlanan reklamlarda algı operasyonu yapıldığını ileri sürüp, "Siyonist ittifakı besleyen ve beslediğini deklare eden asitli gazlı içecekler, ahlaki çöküntülere sebep olan orkid gibi kadın iç çamaşırı reklamlarına, Müslüman bir kadının gece dahi giymeyeceği kıyafetle ekranlara çıkılmasına göz yumanların mutlaka kellesi alınmalı" dedi.

Yeni Akit yazarı Ahmet Maranki'nin "Cumhurbaşkanımıza açık mektup!" başlığıyla yayımlanan (19.01.2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

TRT İçindeki Yapılaşmalar Yok Edilmeli!

Devlet televizyonu TRT’de yapılaşmalar için kesin tedbir alınmalı, bunlar yok edilmelidir. Payitaht, Diriliş gibi “milli ruh”un dirilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve hükümetimizin örtülü destekleriyle yayımlanan dizilerin arasına yerleştirilmiş olan haçlı Siyonist ittifakı besleyen ve beslediğini deklare eden asitli gazlı içecekler, ahlaki çöküntülere sebep olan orkid gibi kadın iç çamaşırı reklamlarına, Müslüman bir kadının gece dahi giymeyeceği kıyafetle ekranlara çıkılmasına göz yumanların mutlaka kellesi alınmalı. 

TRT’nin içinde hâlâ ihanet mi var?!

Bu bir ihanettir. Bu bir planlı çalışmanın ürünü, bir algı operasyonu ve bir gri propagandadır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir devlet kanalı yoktur. Buna uzaktan bakanlar hakkında soruşturma açılmalıdır. Halkın talebi bu doğrultudadır…

Bu necip milletin sayın cumhurbaşkanımızdan taleplerinden birisi de budur. Halkımız bu planlı ve amacı belli çalışmalarının mutlaka önlenmesini beklenmektedir.

 

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Yeni Akit yazarı Ahmet MarankiPayitaht Abdülhamit ve Diriliş ErtuğrulTRTreklam

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