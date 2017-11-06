Akit: Haberlerimiz, Barzani'nin sonunu hazırladı!

Akit gazetesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin istifasına giden süreçte kendi haberlerinin de etkili olduğunu iddia etti. Kuzey Irak'la ilgili haberlerini derleyen Akit, "Barzani-Siyonist ittifakını ve K. Irak petrollerinin peşkeş çekildiğini deşifre eden haberlerimiz, Barzani’nin sonunu hazırladı" ifadesini kullandı.

Akit haberinde, "Gazetemizin 20 Ekim tarihli sayısındaki sürmanşetinden verdiğimiz, 'Randevu talebine ret' başlıklı özel haber, Barzani’nin sona yaklaştığını duyurdu" dedi. Gazete, "Akit gazetesinin 23 Ekim tarihli nüshasında çıkan 'İsrail’e güvendi, rezil oldu' başlıklı haberi de Barzani’nin sözde bağımsızlık referandumu sürecinde yaptığı hataların analizini ortaya koydu" iddiasını dile getirerek, "İşte Barzani, en çok Akit’in bu haberleri ile sarsıldı ve süratle istifa kararını verdi" diye yazdı.

Akit'te yer alan haber aynen şöyle:

Başta Türkiye ve İran olmak üzere tüm dünyadan gelen uyarılara aldırmadan 25 Eylül’de sözde bağımsızlık referandumunu yapan, Irak Ordusu’nun harekâtıyla 40 bin kilometrekareye yakın toprak kaybeden, yaptırım ve tepkiler üzerine istifa etmek zorunda kalan IKBY Eski Başkanı Mesud Barzani’nin, büyük hezimetten Akit gazetesinde çıkan haberleri sorumlu tuttuğu öğrenildi. Bölgeden gelen haberlere göre, istifası öncesi parlamentoya gelerek kendisine ihanet etmekle suçladığı diğer parti temsilcileriyle sert tartışmalara giren Barzani’nin, yanında getirdiği Akit gazetesini elinde sallayarak, “Türkiye’de yayınlanan saygın bir İslami gazete olan Akit, 10 gün kadar önce benimle ilgili çok ağır bir manşet attı.

Talabani'nin sözcüsü de sordu

Yaptıklarımızla ilgili bu haberler Akit’e aynı gün nasıl uçuyor? Bu hakareti bize ihanet eden ve geri çekilen siz hain küçük partiler hak ediyorsunuz” diye konuştu. Almanya’da 3 Ekim’de hayatını kaybeden, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin büyük oğlu Pavel Talabani’nin sözcüsü ise Barzani’ye tepki göstererek, “O gazetede çıkan haberleri konuşacaksak, şu petrol anlaşması yaptığınız haberleri de konuşalım” dedi.

Kendisi Akit'i haklı çıkardı

Tartışmalı toplantı sırasında özeleştiride de bulunan Barzani, hezimetini “Benim hatam, ABD’nin bizi satacağını hesaba katmamam, Irak’ın gücünü görmemem olmuştur” dedi. Barzani’nin, özeleştiri yaparken bile Akit gazetesinin 23 Ekim tarihli nüshasında çıkan “İsrail’e güvendi, rezil oldu” başlıklı haberi haklı çıkardığı gözlenirken, asıl hezimet nedeni olan Müslüman bölgesinde İsrail bayraklarıyla gövde gösterisi yaptırma hatasına düşmesine değinmemesi ise dikkat çekti.

Ballı anlaşma muhalifleri kızdırdı

Meclis’teki sert tartışmalar sonrasında, KYB taraftarları, Barzani’nin Yahudi sermayeli Danagas firmasına açıktan 1 milyar dolar ile petrol ve doğalgaz imtiyazlarını 50 yıllığına verdiği anlaşmaların haberinin yer aldığı Akit gazetesinin fotokopisini dağıttı. Parti binalarının karşılıklı yakıldığı olayların fitili bu hamlelerle ateşlenmiş oldu.

Barzani'nin istifa mektubu!

Büyük hezimet sonrası Barzani’nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barzani’nin 1 Kasım itibariyle sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddederek, yarın oturum yapılacak IKBY Parlamentosuna konuyla ilgili mektup gönderdiğini belirtmiş ve mektubu kamuoyuna açıklamıştı. Mesud Barzani mektubunda, “24 Ekim’de yapılması kararlaştırılan ancak hiç kimsenin aday olmaması sebebiyle ertelenen Kürdistan Başkalık seçimlerinin ardından başkanlık görevimin tekrar uzatılmasını reddediyorum. 1 Kasım 2017 tarihinde bitecek olan Kürdistan Başkanlığı görevimin uzatılmasını kabul etmiyorum. En kısa sürede parlamentonun toplanması ve Kürdistan Başkanı’nın yetkilerinin devredilmesi sorununun çözüme kavuşturulmasını talep ediyorum. Ben de peşmerge Mesud Barzani olarak milletimizin içerisinde ve aziz peşmergelerle halkımızın doğal hakları için mücadele etmeye ve milletimizin kazanımlarını korumaya devam edeceğim” demişti.

Kararla birlikte ortalık karıştı!

Talabanilerin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Barzani’yi istifaya davet eden muhalif Goran Hareketi’ne bağlı binalar ise, ateşe verildi. Duhok’un Zaho ilçesindeki parti binaları, göstericiler tarafından yakıldı. Kerkük’ün kaybedilmesiyle başlayan süreçte, Barzani’nin Kürdistan Demokrasi Partisi (KDP) ile KYB arasında karşılıklı suçlamalar vardı. Hezimetten birbirini sorumlu tutan taraflar, ‘ihanet’ suçlamalarında bulunuyordu. Muhalif Goran Hareketi ise, Barzani’nin koltuğunu bırakmasını istiyordu.

IKBY eski Başkanı Mesud Barzani’nin 25 Eylül’de yapacağını ısrarla duyurduğu sözde bağımsızlık referandumu sürecinde Akit gazetesi bu fitne ile ilgili çok sayıda haber yaptı. Barzani’nin sona doğru adım adım gittiği süreçte taşları döşeyen en etkili haberlerden en çarpıcısı ise, 11 Eylül 2017 tarihli “Barzani İsrail’in kucağında” başlıklı haberimizdi. Haberimizde dünya basınında ilk kez, Yahudi lobi ve enerji şirketi Dana Gas’a, bağımsızlığını dünyada benimsetmeleri için milyar dolar ve 50 yıllık petrol ve gaz imtiyazı verdiği bilgileri yer aldı. Bu bilgiler, özellikle KYB ve diğer partilerin ayağa kalkmasına neden oldu. Barzani’nin Kuzey Irak petrolünü Yahudilere verdiği söylentileri süratle yayıldı. Halkta büyük hayal kırıklığı yaşandı. Gazetemizin 20 Ekim tarihli sayısındaki sürmanşetinden verdiğimiz, “Randevu talebine ret” başlıklı özel haber, Barzani’nin sona yaklaştığını duyurdu. Akit gazetesinin 23 Ekim tarihli nüshasında çıkan “İsrail’e güvendi, rezil oldu” başlıklı haberi de Barzani’nin sözde bağımsızlık referandumu sürecinde yaptığı hataların analizini ortaya koydu. İşte Barzani, en çok Akit’in bu haberleri ile sarsıldı ve süratle istifa kararını verdi.