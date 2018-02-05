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Spor

Akın Çorap Giresunspor - İstanbulspor: 0-1

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA) STAT: Giresun Atatürk HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx), Utku Tunavelioğlu (xx) AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet (xx), Murat (xx), Aykut (x), Çağlar (xx), Jones (xx), Dodo (xx), Dimitriadis (x),

05 Şubat 2018 00:01

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, (DHA)

STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx), Utku Tunavelioğlu (xx)
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Ahmet (xx), Murat (xx), Aykut (x), Çağlar (xx), Jones (xx), Dodo (xx), Dimitriadis (x), Korkishko (x) (Dk. 82 Sinan), Recep (x) (Dk. 70 Muhammet x), Batuhan (x) (Dk. 46 Henrique x)
İSTANBULSPOR: Okan (xx), Mehmet Zeki (xx), Yalçın (xx), Wellington (xx), Oğuzhan (xxx), Cajic (x) (Dk. 81 Eslem), İbrahim Halil Çolak (xxx), Onur Ergün (xx), Kubilay (xx), Onur Kolay (x) (Dk. 72 Muhsin), İbrahim Yılmaz (x) (Dk. 86 Kojic)
GOL: Dk. 90+4 İbrahim Halil Çolak (İstanbulspor)
SARI KARTLAR:  Jones, Aykut (Akın Çorap Giresunspor) - Onur Kolay, İbrahim Halil Çolak, Wellington, Okan, Kubilay (İstanbulspor)

Spor Toto 1\'inci Lig’de Giresun’da oynanan maçta Akın Çorap Giresunspor, İstanbulspor’a son dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu.

14’üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Recep’in sert şutunda top az farkla auta çıktı.
22’nci dakikada soldan ceza sahasına giren Jones\'in vuruşunda defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
50’nci dakikada Korkishko, ceza alanı üstünde topla buluştu. Kaleciyi de geçti ancak araya giren defans topu uzaklaştırdı.
56’ncı dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Jones’in şutunu kaleci Okan köşede kontrol etti.
64’üncü dakikada Dodo’nun pasında topa vuran Henrique’nin şutunu kaleci çıkardı, dönen topu Jones bomboş pozisyonda dışarı gönderdi.
74’üncü dakikada Dodo’nun pasını alan Jones sol kanattan ceza alanına girdi, şutunu da çekti. Kaleci Okan’dan dönen topun gelişine vuran Korkishko, kaleyi bulamadı.
90+4’üncü dakikada İstanbulspor defansından atılan uzak topu Aykut bacakları arasından kaçırdı, İbrahim Halil Çolak topu kaptı, kalecinin yanından topu ağlara gönderdi.
METİN DİYADİN İSTİFA ETTİ
Alınan bu mağlubiyetin ardından Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin istifa ettiğini açıkladı.

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